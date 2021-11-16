وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ القاهرة المشروعات الخدمية فى العاصمة ومستجدات تنفيذ منظومة المخلفات

تابع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات القومية الجارية على أرض محافظة القاهرة وبعض الملفات الخدمية التى تهم مواطنى العاصمة.

وقال «شعراوى»، فى بيان أمس عقب اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بحضور كل من المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة، أنه تابع مع محافظ القاهرة أعمال شركتى الخدمات المتكاملة والبيئة وتدوير المخلفات، للقيام بخدمات الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع والمرافق العامة فى أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة وجهود هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة فى تحسين مستوى النظافة.

وأشار إلى أن الشركتين بدأتا العمل حتى الآن فى 11 حياً بالعاصمة فى المنطقتين الشرقية والغربية، وجارٍ استكمال تسلم باقى الأحياء حتى ديسمبر القادم وفقاً لخطط التشغيل المعدة من الشركتين، مؤكداً أهمية المتابعة اليومية من نواب محافظ القاهرة ورؤساء الأحياء التى بدأ فيها عمل الشركتين لقياس مستوى النظافة فى الشارع والمناطق الحيوية والخدمية، وتحسين مستوى الجمع السكنى والتجارى للمخلفات بجميع الأحياء للمساهمة فى خفض وصول القمامة إلى الشارع للحصول على رضا المواطنين.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء يتابعان المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالعاصمة بصورة مستمرة حتى يشعر المواطن بالتحسن المستمر فى هذه الخدمة التى تمس حياته اليومية وعودة الوجه الحضارى للقاهرة فى ظل المشروعات القومية التى يجرى إنشاؤها خلال الفترة الحالية والتطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق التاريخية بالعاصمة مثل القاهرة الخديوية وحدائق الفسطاط.

وأضاف أنه جارٍ التنسيق مع الوزارات المعنية بمتابعة منظومة المخلفات الجديدة لدراسة العرض المالى والفنى الذى تقدمت به إحدى الشركات، للتعاقد معها التى من المقرر أن تقوم بعمليات الرقابة والمتابعة لشركتى النظافة كطرف ثالث مستقل من خلال نظام إلكترونى ومتابعة مستمرة من وزارة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة.

وطالب «شعراوى» بإعداد تقارير أسبوعية حول متابعة أداء الشركتين فى جميع الأحياء التى تسلمتها كل منهما من هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، لمراجعة الالتزامات الخاصة بالشركات وقياس مدى تحسن مستوى النظافة بتلك الأحياء ورضا المواطنين عنها ورصد أى سلبيات فى العمل للتواصل مع الشركتين والإسراع فى تعديلها على الفور.

من جانبه أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وجود تنسيق مستمر بين نواب المحافظ ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة من جانب ومع الشركتين من جانب آخر وتقديم كل الدعم ليشعر المواطن فى القاهرة بوجود تغيير حقيقى فى مستوى النظافة بما يحقق رضاه عن تلك الخدمة المهمة، مشيراً إلى أنه تمت إقامة محطة مناولة فى عين شمس وجارٍ الانتهاء من محطتين فى المرج وعين شمس لدعم جهود الشركات فى تحسين مستوى النظافة فى أحياء المنطقتين الشرقية والغربية، ولابد من المتابعة الجيدة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لالتزامات الشركتين وفقاً لما تم الاتفاق عليه فى العقود الموقعة خاصة بعد الالتزامات المالية من جانب الدولة.

وشدد على أنه تم الاتفاق على أن يتم عقد اجتماعات مع مسئولى الشركتين خلال شهر نوفمبر الجارى لمراجعة وتقييم مستوى الأداء خلال الشهرين الماضيين منذ تسليم الشركات عملها بأحياء القاهرة.

وخلال الاجتماع تابع الوزير جهود هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية فى أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية بالتعاون مع رؤساء الأحياء لرفع التراكمات اليومية من القمامة والمخلفات، وجهود الأجهزة التنفيذية بالقاهرة لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة واستعادة حق الشعب تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

«عبدالعال»: إزالة 105 حالات تعدٍّ على 192 ألف متر مربع بالمرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لمواجهة المخالفات

وقال محافظ القاهرة إن أجهزة المحافظة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون نجحت فى المرحلة الثالثة حتى الآن فى إزالة 105 حالات تعدٍ بالبناء على مساحة 192 ألف متر مربع.

وشدد الوزير على ضرورة استمرار جهود رؤساء الأحياء بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة لفرض سيادة القانون وعدم السماح بأى تعديات جديدة على أملاك وأراضى الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وأكد متابعة جهود تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وعلى رأسها عدم السماح لأى موظف بالديوان العام للمحافظة وجميع الأحياء لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالدخول لمكان عمله إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح أو إجراء تحليل pcr أسبوعياً بعد بدء تنفيذ القرار من 15 نوفمبر.

استمرار الحملات على المطاعم والمقاهى والكافيهات

ووجّه «شعراوى» الأجهزة التنفيذية بالقاهرة بالمتابعة اليومية لعملية استكمال تطعيم كل العاملين غير المطعَّمين لسرعة تطعيمهم لحمايتهم من فيروس كورونا حرصاً على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، مشدداً على أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم وإجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الطبية الحفاظ على سلامة وصحة مواطنى المحافظة، واستمرار الحملات اليومية على المطاعم والمقاهى والكافيهات للتأكد من الالتزام بالإجراءات ومواعيد الغلق المعلنة ومنع استخدام الشيشة.

وتم خلال الاجتماع عرض جهود المحافظة فى رفع الإشغالات وإعادة الانضباط لشوارع القاهرة بما يحقق سيولة فى حركة المواطنين والمرور بجميع أحياء العاصمة، وقال محافظ القاهرة إن هناك حملات مستمرة يقوم بها نواب مناطق القاهرة الأربعة بالتنسيق مع شرطة المرافق والأجهزة المعاونة فى الأحياء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجّه «شعراوى» باستمرار الحملات المكثفة للأجهزة التنفيذية لرفع أى إشغالات أو مخالفات والوجود الميدانى للقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء للتواصل بصورة مستمرة مع المواطنين للاستماع إلى شكاواهم ومشكلاتهم والعمل على سرعة حلها، وتابع المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2021-2022 وعلى رأسها تطوير ورصف بعض الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الأرصفة وكذا بعض المشروعات الخدمية الأخرى التى تهم المواطنين، وطالب رؤساء الأحياء بضرورة القيام بحملات دورية بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين على المحلات المخالفة وغير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد أهمية استمرار المتابعة للمشروعات خاصة تطوير مناطق مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون بمصر القديمة وروضة السيدة 2 ومنشأة ناصر فى إطار جهود الدولة لتطوير المناطق غير المخططة.

وتطرّق الاجتماع إلى جهود المحافظة فى التصدى لمخالفات الجراجات المغلقة أسفل العقارات بأحياء المحافظة أو التى لا تستخدم فى أغراض إنشائها واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى متابعة الحملات على محلات السلع الغذائية المخالفة بالعاصمة بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين لضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى لسلامة وصحة المواطنين، وكذا المحال غير المرخصة.