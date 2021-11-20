5 سيارات صينية موديل 2022 متوفرة بالسوق: التسليم فوري وبدون أوفر برايس

على الرغم من تفحش ظاهرة الأوفر برايس في السوق المصري خلال الفترة الماضية، وارتفاع تلك الممارسات على العديد من السيارات حتى بعد قرار حماية المستهلك، إلا أن بعض السيارات في السوق متوفرة بتسليم فوري وبدون أوفر برايس في أغلب المعارض.

وخلال السطور التالية نستعرض لكم السيارات الصينية المتوفرة تسليم فوري وبدون أوفر برايس في السوق المصري، وفقاً لكبار الموزعين في القاهرة الكبرى.

شانجان ألسفن مانيوال

تتوفر سيارة شانجان ألسفن، مانيوال الفئة الأولى موديل 2022، بدون أوفر برايس بسعر رسمي 172 ألف جنيه.

وتتوفر في السوق المصرية بمحرك سعة 1.4 لتر، تنفس طبيعي 4 سلندر، يولد قوة 101 حصان وعزم 135 نيوتن متر.

شانجان أيدو 2022

كما تتوفر أيضا شانجان أيدو 2022، بكلتا الفئتين تسليم فوري، بدون أوفر برايس، بسعر رسمي 220 ألف جنيه للفئة الأولى، و235 ألف، للفئة الثانية.

وتتوفر السيارة بمحرك 1.6 لتر 4 سلندر تنفس طبيعي، يولد قوة 125 حصان وعزم 160 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

شانجان CS55

أما عن شانجان CS55، فتتوفر الفئة الثانية فقط بالسعر الرسمي بدون أوفر برايس، بسعر 353 ألف جنيه، وتعمل بمحرك سعة 1.5 لتر تربو، يولد قوة 156 حصان.

شانجان CS15

وتأتي آخر سيارة في عائلة شانجان، متوفرة تسليم فوري بالسعر الرسمي، وهي شانجان CS15 بكلتا الفئتين، وذلك بسعر 235 ألف للفئة الأولى، و252 ألف جنيه للفئة الثانية.

BYD F3

تتوفر BYD F3 في السوق المصرية بفئتين فقط بمحرك 1.5 لتر تنفس طبيعي 4 سلندر، يولد قوة 108 حصان وعزم 145 نيوتن متر.

وتتوفر تسليم فوري بالسعر الرسمي بدون أوفر برايس، في معارض السيارات بسعر 205 آلاف للفئة الأولى والفئة الثانية 225 ألف جنيه.