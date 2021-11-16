حملات حماية المستهلك تجوب معارض السيارات بالمحافظات لوقف الأوفر برايس

تنطلق اليوم، حملات أفرع جهاز حماية المستهلك، على مستوى الجمهورية، للتفتيش على معارض ووكلاء بيع السيارات لمتابعة تنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز بالإعلان عن أسعار السيارات وإنهاء ظاهرة الأوفر برايس عند البيع.

يأتي ذلك تطبيقا لقرار المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، بتحديد موعد إنهاء تطبيق ظاهرة الأوفر برايس، والذي بدأ تطبيقه اعتبارا من أمس الاثنين 15 نوفمبر الجاري والإعلان عن أسعار السيارات وإنهاء ظاهرة الأوفر برايس، حيث نص القرار على: «إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخرى»، على أن يتضمن الإعلان من خلال ملصق «سعر السيارة والنوع والطراز وبلد المنشأ والفئة والكماليات» على أن يكون الإعلان مثبتاً بالزجاج الأمامي للسيارة وفقا للمواصفات المُلحقة بالقرار، وأن يكون السعر المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه في الملصق.

وحذر جهاز حماية المستهلك، من مخالفة قرار الجهاز بمنع ظاهرة الأوفر برايس، معلنا عن عقوبة المعارض المخالفة بغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج.

مواصفات ملصق السيارة بعد منع ظاهرة الأوفر برايس

** يتم وضع الملصق على كل السيارات المعروضة للبيع سواء سيارات جديدة أو مستعملة.

** نوع المطبوعة (ملصق ملون).

** مقاس الملصق A4 .

** يتم تثبيت الملصق على الزجاج الأمامي للسيارة من الداخل بحيث تكون المواصفات مقروءة بوضوح من خارج السيارة .

** الالتزام بالنسب والمساحات المحددة بالملصق لكل عنصر من عناصر التصميم المرفق ومنها (السعر - المساحة المخصصة لبيانات جهاز حماية المستهلك - لوجو السيارة – المواصفات - الكماليات).

** يتم ذكر (يوجد / لا يوجد ) أمام العناصر التي تستلزم ذلك بالمواصفات الموجودة.

** يجوز إضافة مواصفات أو كماليات أخرى على ملصق السيارة مع عدم الإخلال بالنسب .