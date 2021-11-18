أرقام الخط الساخن لتقديم شكاوى حماية المستهلك من «الأوفر برايس»

خصص جهاز حماية المستهلك، خطا ساخنا لاستقبال شكاوى حماية المستهلك، طوال أيام الأسبوع، وبالأخص خلال هذه الفترة التي تشهد قرار الجهاز بمنع ظاهرة الأوفر برايس، التي ألزمها على معارض السيارات، ملزمًا إياهم بإعلان سعر ومواصفات وبيانات السيارة كاملة، على أن يدّون ذلك على السيارة، وأن يكون السعر المعلن هو المثبت على الفاتورة دون زيادة.

الخط الساخن لتقديم شكاوى حماية المستهلك

وذكر جهاز حماية المستهلك، عبر موقعه الرسمي، أن شكاوى حماية المستهلك، يوجد لها عدة طرق بخلاف الخط الساخن للجهاز، حيث يتوافر أيضا لدى الجهاز عدة أرقام هاتفية لاستقبال شكاوى المواطنين، بخلاف الخط الساخن 19588 والذي يتم الاتصال به من أي تليفون أرضي، وهذه الأرقام تشمل:

أرقام شكاوى حماية المستهلك

** عن طريق خدمة «واتس آب» على الرقم 01281661880.

** من خلال خدمة «واتس اب» على الرقم 01577779999.

** من خلال رقم «واتس اب» للمحافظات 01030000600.

** كما يمكن تقديم الشكوى عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook.

** عن طريق الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك.

** عن طريق التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

حماية المستهلك يتصدى لمعارض السيارات بإنهاء الأوفر برايس

وبدأ يوم الاثنين الماضي الموافق 15 نوفمبر جهاز حماية المستهلك في شن على معارض السيارات لإنهاء ظاهرة الأوفر برايس، تخفيفا على المواطنين عند شراء سيارة جديدة، حيث اعتادت معارض السيارات في القيام ببيع السيارات بطلب مبلغ إضافي على السعر الأصلي للسيارة، بدعوى توفيرها وتسليمها للمواطن في أسرع وقت، ما يطلق عليها ظاهرة «الأوفر برايس»، أي إضافة سعر إضافي على سعر السيارة الأصلية المدون في فاتورة البيع.

وأكد الجهاز أن حملاته التفتيشية لا تزال منتشرة مستوى الجمهورية، للتفتيش على معارض ووكلاء بيع السيارات لمتابعة تنفيذ قرار الإعلان عن أسعار السيارات وإنهاء ظاهرة الأوفر برايس عند البيع.