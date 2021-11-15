بدء تطبيق قرار حماية المستهلك لإنهاء ظاهرة الأوفر برايس اليوم

بدأ، اليوم الاثنين، التطبيق الفعلي لإنهاء ظاهرة الأوفر برايس، التي تصدى لها جهاز حماية المستهلك، من خلال إلزام معارض السيارات بإعلان سعر ومواصفات وبيانات السيارة كاملة، على أن يدّون ذلك على السيارة، وأن يكون السعر المعلن هو المثبت على الفاتورة دون زيادة.

سبب قرار إنهاء ظاهرة الأوفر برايس اليوم

ويأتي قرار جهاز حماية المستهلك، بإنهاء ظاهرة الأوفر برايس، بسبب الأزمة التي يقابلها عدد كثير من المواطنين الراغبين في شراء سيارة جديدة، وتتمثل في قيام معارض ببيع السيارات بطلب مبلغ إضافي على السعر الأصلي للسيارة، بحجة توفيرها وتسليمها للمواطن في أسرع وقت، ويطلق على هذه الظاهرة اسم «الأوفر برايس»، أي أن سعرا أضيف على سعر السيارة الأصلية.

وبداية من اليوم الاثنين، ألزم جهاز حماية المستهلك معارض السيارات إنهاء ظاهرة الأوفر برايس، من خلال أن يحتوي إيصال حجز السيارة على كل المعلومات، مثل النوع والمواصفات وميعاد التسليم والسعر عند التسليم، وفي حال تجاوز موعد التسليم يحصل العميل على أمواله ومعها الفائدة بسعر البنك المركزي.

انتهاء مهلة جهاز حماية المستهلك لمعارض السيارات

وانتهت مهلة جهاز حماية المستهلك، اليوم، والخاصة بتوفيق الأوضاع، من أجل بدء التطبيق الفعلي للقرار اعتبارا من اليوم 15 نوفمبر الجاري، حيث أكد الجهاز أن عدم تطبيق القرار يعد مخالفة ويحاسب محاسبة الإعلان المضلل وخداع المستهلك والتي يقر عقوبتها قانون حماية المستهلك وتصل إلى مبلغ 2 مليون جنيه وضعفي ثمن البضاعة.

ومن ضمن الأسباب التي دفعت جهاز حماية المستهلك للتصدي لظاهرة الأوفر برايس، هو أنه عند قيام المواطن ببيع السيارة، فإن السيارة تباع بالسعر الأصلي لها المدون على الفاتورة، وهنا يخسر المواطن مقابل الأوفر برايس الذي دفعه لمعارض السيارات، ما يعد غشا للمواطنين، ويعاقب قانون حماية المستهلك كل مظاهر الغش التجاري لحماية المواطنين.