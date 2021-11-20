11 نصيحة من البحوث الزراعية لحماية الفلاحين من أخطار الرعد والبرق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين مرة أخرى من تداعيات سقوط الأمطار وتعرض بعد المحافظات لأمطار رعدية وحدوث برق ورعد، خلال الساعات المقبلة، وتعرضت محافظة كفر الشيخ، لأمطار رعدية وبرق ورعد خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، ما جعل المحافظة تحذر المواطنين من ملامسة الأعمدة الكهربائية.

وتعتبر محافظة كفر الشيخ، ريفية يعتمد مواطنوها على حرفتي الزراعة والصيد، ويذهب المزارعون في الصباح الباكر إلى الحقول الزراعية، لذلك يجب أن ينتبه الفلاحون من موجات الرعد والبرق.

وتستعرض «الوطن»، طرق حماية المزارعين والمواطنين من أخطار الرعد والبرق، من خلال نصائح الدكتور محمود حمزة، أستاذ بمركز البحوث الزراعية بسخا في كفر الشيخ.

الابتعاد عن الأشجار والأعمدة في حالة البرق والرعد

- يجب البعد عن السير تحت الأشجار

- يجب تجنب ركن السيارات أسفل الأشجار أو الأعمدة الكهربائية.

- تجنب المرور بجوار الأسلاك المعدنية والأكشاك والمحولات الكهربائية.

- تجنب الخروج من المنزل في حال سقوط أمطار رعدية.

- تجنب تواجد المزارعون في الحقول الزراعية خلال سقوط الأمطار والرعد والبرق تجنباً للصعق.

- حال سقوط أممطار رعدية يجب التواجد في مبنى أو مكان آمن حتى تهدأ الأمطار والرعد والبرق.

- تجنب وضع الهاتف ناحية الأمطار والرعد والبرق وذلك حفاظا على سلامتك.

- يجب على المزارعين وقف ري المحاصيل الزراعية لعدم تشبع الأرض بالمياه والاكتفاء بمياه الأمطار فقط.

- يجب عليك خلع أي حقائب ظهر بها معدات معدنية أو كهربائية.

- إذا كنت تقود السيارة يجب عليك عدم النزول إلى الأرض حال حدوث رعد أو برق.

- إذا شعرت بالرعد والبرق خلال تواجدك في الأرض الزراعية فيجب عليك الاحتماء في أي مبنى بالأرض.