هل ارتفعت إصابات كورونا بين الأطفال في الموجة الرابعة؟.. «الصحة» تجيب

قال مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الإصابات بالفيروس بين الأطفال في مصر قليلة ولا تدعو للخوف أو القلق.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأطفال مصدر لنقل عدوى فيروس كورونا وهم معرَّضون للإصابة بالفيروس، والقلق الذي انتشر مع الموجة الرابعة للفيروس «مكنش ليه داعي» لأنه الأطفال منذ انتشار الجائحة وهم معرضون لخطر الإصابة وبالفعل وجد إصابات بين الأطفال منذ الموجة الأولى للفيروس.

«الصحة»: ندرس تطعيم الفئة العمرية من 5 لـ 11 سنة

وأوضح المصدر أن لقاحات كورونا تم إجازتها في بعض الدول للأطفال واللقاح المستخدم هو لقاح فايزر، وفي مصر تم الاطلاع على كل نتائج الدراسات التي أجريت في هذا الشأن، وتم الاتفاق على تطعيم طلاب المدارس بدءا من الفئة العمرية 16 لـ18 عاما كمرحلة أولى وهي بدأت بالفعل، وبعد ذلك من المقرر تطعيم الفئة العمرية من 11 لـ15 عاما من خلال فرق طبيبة من المقرر أن تجوب المدارس وتطعيم الطلاب بها، مشيرا الى أن الفئة العمرية التي من المقرر أن تكون من خمس سنوات لـ11 عاما هناك دراسات تتم في الفترة الحالية على هذه الفئة لأخذ القرار.

وتابع المصدر أن الأعراض الجانبية للقاح كورونا فايزر على الأطفال تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وصداع بسيط واحمرار موضع التطعيم وحكة بسيطة وإحساس بالتعب والقيء والغثيان وتكسير في العضلات والتي تتطلب الراحة لمدة يومين لا أكثر ولا تحتاج إلى الذعر بين أولياء الأمور، مشيرا إلى أن اللقاحات تعمل على تخفيف الأعراض في حالة الإصابة بالفيروس وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، وعن عدد الموظفين المطعمين في الجهاز الإداري للدولة، أكد المصدر أنه وصل إلى 3 ملايين موظف.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان توفير كل أنواع اللقاحات التي تم اعتمادها من قبل منظمة الصحة العالمية، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها إن من المقرر تدفق شحنات جديدة من لقاح كورونا حتى نهاية الشهر الجاري، مضيفة أن هناك وفرة في لقاحات كورونا تكفي لتطعيم أكثر من 17 مليون مواطن.