للراغبين في تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة.. هذه الحالات تمنعك

يرغب العديد من المواطنين خلال الفترة الحالية في التسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة والسكان الرسمي، والذي خصصته الوزارة للتسهيل على كل المواطنين في التسجيل الإلكتروني للحصول على اللقاح بأنواعه المختلفة، إلا أن الوزارة حددت الموانع التي لا يستطيع خلالها الفرد الحصول على لقاح كورونا.

موانع وحالات تمنع المواطن من تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة

وتستعرض «الوطن» الحالات والموانع المختلفة التي تعوِّق المواطنين عن حصولهم على جرعات لقاح فيروس كورونا، وهي كالتالي:

1 - الحالة الأولى هي أن يكون المواطن قد أصيب بفيروس كورونا في الفترة قبل حصوله على اللقاح، لذا يجب عليه الانتظار حتى مرور 28 يوماً قبل الحصول على لقاح كورونا.

2 - من الحالات التي تمنع المواطن من الحصول على لقاح كورونا هي أنه يكون قد تلقى بالفعل أي تطعيمات أخرى خلال مدة الـ 14 يوماً الأخيرة، وعلى سبيل المثال: «تطعيم الإنفلونزا الموسمية».

3 - السيدات الحوامل هن أيضاً من الفئات الممنوعة من الحصول على اللقاح.

4 - وتنضم إليهن السيدات اللاتي تخططن للحمل في مدة أقل من عام.

5 - السيدات اللاتي يرضعن خلال فترة الحصول على لقاح كورونا.

6 - شعور الشخص الراغب في الحصول على لقاح كورونا على أي من الأعراض التالية، وذلك خلال اليوم أو عبر الـ 10 أيام الأخيرة، وهي كالتالي:

- سعال.

- الغثيان والقيء.

- الصداع.

- فقدان حاستي الشم والتذوق.

- الحمى.

- التهاب الحلق.

- آلام في العضلات والجسم.

- الإسهال.

- احتقان أو سيلان الأنف.

لينك تسجيل لقاح كورونا مصر من خلال موقع وزارة الصحة

ويستطيع مختلف المواطنين التسجيل على الموقع الرسمي المخصص من جانب وزارة الصحة من خلال الدخول على هذا الرابط، ثم كتابة كل البيانات المطلوبة عن الشخص الراغب في التسجيل.