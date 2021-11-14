حوادث عالمية: هاكرز يستهدفون «إف بي آي».. وحرائق في لبنان وزلزال إيران

شهدت عدد من الدول حول العالم، عدة أحداث خلال الساعات القليلة الماضية، كان على رأسها تعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي»، إلى هجوم إلكتروني، والزلزال الذي ضرب جنوب إيران. وعربيا توسعت رقعة الحرائق التي شهدتها عدد من قرى جنوب لبنان، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا.

وتعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي»، إلى هجوم إلكتروني، ما تسبب في إرسال آلاف رسائل البريد الإلكتروني المزيفة.

وحذرت رسائل البريد الإلكتروني المزيفة التي أرسلت من خادم كمبيوتر آمن «إف بي آي»، من وقوع هجمات إلكترونية، فيما قال مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن المشكلة لم تنته بعد، ولا يمكنه في الوقت الحالي تقديم أي معلومات إضافية.

وقالت شبكة «إن بي سي نيوز» الامريكية، إن رسائل البريد الإلكتروني المزيفة وصلت إلى 100000 شخص.

ويرسل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي الامريكية، بشكل روتيني رسائل بريد إلكتروني شرعية إلى الشركات تحذرهم من التهديدات الإلكترونية، وهذه المرة الأولى، لـ القراصنة المعلوماتية، والتي يستخدمون نفس النظام لإرسال رسائل بريد عشوائي إلى مجموعة كبيرة من الأشخاص، وفقا لما ذكره موقع «ديلاوار ريببلك ميديا».

زلزال يضرب محافظة فارس الإيرانية واستمرار حرائق لبنان

وفي إيران، ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، في وقت مبكر من اليوم الأحد، ضواحي مدينة جويم بمحافظة فارس الواقعة جنوب البلاد، فيما لم ترد أنباء عن وقوع أضرار.

وفي لبنان، اندلعت حرائق فجر أمس السبت، في عدد من القرى جنوبي لبنان بسبب اشتداد الرياح، والتي توسعت رقعتها، فيما أظهرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي كثافة النيران التي تلتهم المساحات الخضراء، فيما تم تسجيل حالات اختناق، كما تم إخلاء 7 منازل.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، أمس السبت، مصرع في حريق بـ شرقي العاصمة اللبنانية «بيروت»، كما أصيب 4 من عناصر الدفاع المدني اللبناني، بحالات اختناق وحروق طفيفة في مدينة صور، أثناء مكافحة حرائق جنوب البلاد.

وقال وزير الداخلية اللبنانية، بسام مولوي، في تصريح بعد تفقده مكافحة عدد من الحرائق المتنقلة بين شمال وشرق وشمال وجنوب وجبل لبنان إن رجال الدفاع المدني سيطروا على بعض الحرائق في حين تستمر محاولات اطفاء البعض الآخر.

الهند تغلق مدارس بسبب تلوث الهواء

وفي الهند، قررت سلطات العاصمة «نيودلهي»، إغلاق مدارس المدينة لمدة 7 أيام، بسبب تلوث الهواء الذي وصل إلى مستويات مثيرة للقلق في الأيام الأخيرة.

وكانت البيانات الحكومية في الهند، اظهرت أن مستويات التلوث في المدينة بلغت 437 على مقياس من 500 درجة لمؤشر جودة الهواء.

من جانبه، قال رئيس وزراء نيودلهي أرفيند كيجريوال، في تصريح، إنه اعتبارا من غدا الاثنين، ستغلق المدارس حتى لا يضطر الأطفال إلى تنشق هواء ملوث، فيما سيتوجب على موظفي الخدمة المدنية العمل من بعد، كما ستتوقف أعمال البناء لمدة 4 أيام ابتداء من اليوم الأحد.

وفي سياق متصل، قال هنود، إنه في حين أن العمل من المنزل يعد مثاليا، إلا أن مثل هذه القرارات لا يمكن تنفيذها من قبل جميع الشركات، خاصة في وقت كان العمل فيه يعود ببطء إلى طبيعته وسط الوباء.

وكان معهد سياسات الطاقة في جامعة شيكاجو الأمريكية، توقع في تقرير، في وقت سابق، من العام الجاري، أن يقلل تلوث الهواء متوسط العمر المتوقع لقرابة 40% من الهنود، بأكثر من 9 سنوات.

وكان منظمة جودة الهواء السويسرية، قالت في تقرير في عام 2020، إن العاصمة الهندية «نيودلهي»، التي يسكنها 20 مليون نسمة هي الأكثر تلوثا في العالم، بسبب مصانعها والازدحام المروري والحرائق الزراعية التي تشتعل كل شتاء.

وفي سياق آخر، ارتفعت ضحايا انفجار شاحنة وقود في عاصمة سيراليون «فريتاون»، الذي اندلع في 5 نوفمبر الجاري، إلى 144 قتيلا.

وكانت الشاحنة، انفجرت بعد حادث تصادم بإحدى ضواحي العاصمة، وكان من بين الضحايا أشخاص هرعوا لجمع الوقود المتسرب من حطام الشاحنة.

وقال شهود عيان، في ذلك الوقت، إن الانفجار نتج عن آلية اشتعلت في محطة وقود إثر حادث سير، وامتدت النيران بعدها إلى الحي وعثر على جثث متفحمة في سيارات وفي شوارع مجاورة للموقع

وقالت وزارة الصحة في سيراليون، إن 57 شخصا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى من بينهم 11 في حالة حرجة.

وفي ليبيا، أنقذ حرس الحدود البحري، 61 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة من الغرق في البحرغرب العاصمة «طرابلس»، كانوا على متن زورق مطاطي وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية الليبية باتجاه الشواطئ الأوروبية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي السعودية، هطلت على منطقة الباحة الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية، أمس السبت، أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات: بلجرشي وبني حسن والقرى والعقيق والمندق والمخواة وقلوة والحجرة، والمراكز التابعة لها، وعددا من منتزهاتها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز نعمي التابع لـ منطقة تبوك في شمال غربي البلاد، شملت المركز وضواحي عمي، كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مراكز منطقة تبوك.

وشهدت سوريا، رحيل رئيسة مجلس الشعب السوري «البرلمان» السابقة، الدكتورة هدية عباس عن عمر ناهز 63 عاماً، امس السبت، في المستشفى العسكري بـ دير الزور أكبر مدن شرق سوريا، على إثر نوبة قلبية، فيما نعى مجلس الشعب السوري، الدكتورة عباس.

والدكتورة «عباس» هي أول سيدة تعين في منصب رئيس البرلمان منذ استقلال سوريا نهاية أربعينات القرن الماضي، وبقيت في منصبها منذ 6 يونيو 2016 حتى 20 يوليو 2017، وتمت إقالتها من المنصب بسبب خلافات دخل المجلس.

وكانت الدكتورة الراحلة هدية عباس، قالت في 2017 في حوار مع «الوطن»، إنه خلال جولاتها ومشاركاتها الخارجية عملت على إظهار ما تتعرض له سوريا من حرب تقودها جماعات إرهابية من أكثر من 100 دولة.

وأضافت «عباس»، أن هذه الحرب تمولها وتدعمها دول استعمارية فى انتهاك صارخ للقوانين الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بمحاربة الإرهاب.