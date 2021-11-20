محافظ كفر الشيخ: نتعرض لأجواء ساحلية قاسية و«الأمطار شغالة من الفجر»

علّق اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، على الأمطار الغزيرة التي تشهدها حاليا محافظة كفر الشيخ، قائلا: «محافظة بحر الشيخ، تعد محافظة ساحلية، تطل مساحة 120 كيلو متر منها على البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يجعل المحافظة تتعرض لأجواء ساحلية قاسية».

المحافظة تتعرض لأمطار غزيرة منذ فجر اليوم

وأضاف «نور الدين»، في مداخلة هاتفية، اليوم السبت، مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة dmc، أن المحافظة تتعرض منذ فجر اليوم إلى أمطار غزيرة على جميع المراكز الساحلية للمحافظة، موضحًا أن وسط المحافظة تشهد أيضًا أمطارًا تتراوح شدتها بين متوسطة وغزيرة.

جمال نور الدين: غالبية محافظة كفر الشيخ تتعرض لموجة طقس سيئ

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن أغلبية المحافظة تتعرض حاليا خلال هذه الساعات إلى موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، كاشفًا في الوقت ذاته أن كل مديريات ومسؤولي المحافظة المعنين بهذا الأمر، يتشاركون حاليا في عملية رفع المياه من الشوارع.

محافظ كفر الشيخ: الجميع يعمل حتى لا تتسبب الأمطار في أي «صعق» كهربائي

وتابع المحافظ: «الحقيقة شركة المياه، مع الحماية المدنية، بيتعاونوا مع الحكم المحلي وأجهزة الكهرباء، حتى لا تتسبب تلك الأمطار، في أي صعق كهربائي لا قدر الله».

ولفت إلى أن مديريات وزارة الري بالمحافظة أيضا، تعمل حاليا على خفض منسوب المياه، بالترع والمصارف، حتى تستطيع تلك الترع والمصارف أن تحتوي كل هذه الكمية من الأمطار الغزيرة.

وأشار المحافظ، إلى أن الجميع يتشارك في مواجهة موجة الطقس السيئ تلك، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة حتى الآن، ومنبها في الوقت ذاته أن استمرار عمليات هطول الأمطار تجعلهم مواصلون لعملهم على مدار الساعة، حتى تمر هذه الموجة بسلام.

وأردف المحافظ، أنهم قاموا بتعليق الدراسة اليوم بسبب موجة الطقس السيئ تلك، كما أن المحافظة أقدمت على تعليق الدراسة غدًا أيضًا، خوفًا على سلامة طلبة المدارس.