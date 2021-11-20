دراسة تحذر من تناول العصائر الصناعية المعلبة: تسبب السرطان

كشفت دراسة حديثة أجراها مجموعة من العلماء الفرنسيين، أن العصائر المعلبة والمشروبات السكرية المصنعة مثل عصير البرتقال أو الصودا، تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وفي الدراسة التي نشرها موقع «هيلث لاين»، الأربعاء الماضي، ذكر باحثون من جامعة السوربون، أن تناول العصائر الصناعية المعلبة مرتبط بشكل كبير بخطر الإصابة بالسرطان بشكل عام، ووجدوا أن المشروبات المحلاة صناعيا تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان.

وخلال الدراسة، تم تشخيص 2193 حالة إصابة بالسرطان من بين المشاركين، أي ما يعادل 22 حالة لكل 1000 شخص، وكانت غالبية تلك الحالات بين الأشخاص الذين تناولوا العصائر المعلبة والمشروبات السكرية بانتظام.

وأكد الأطباء المشاركون في الدراسة، أن هذه النتائج تحتاج إلى تكرارها في دراسات مستقبلية أخرى واسعة النطاق بشِأن المشروبات السكرية التي يتم استهلاكها على نطاق واسع في جميع دول العالم، وقد تمثل عامل خطر يتمثل في الإصابة بأمراض سرطانية.

تحذير من الإفراط في تناول العصائر المعلبة

وصرح متحدث باسم جمعية المشروبات الأمريكية «ABA» لشبكة CNBC، بأن شركات المشروبات الرائدة تعمل معًا لمساعدة المستهلكين على تقليل استهلاك السكر، قائلا: «من المهم أن يعرف الناس أن الإفراط في تناول المشروبات سواء مع السكر أو بدونه ليست آمنة للاستهلاك».

العصائر المعلبة تسبب السرطان

ومن جانبها، حذرت الدكتورة مارينا فخري أخصائي التغذية العلاجية، من استهلاك العصائر السكرية، مبينة أن لها تأثيرا مباشرا للإصابة بالأمراض السرطانية، خاصة عند الإفراط في تناولها.

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أن عصائر الفاكهة غير المحلاة تحتوي على سكريات كافية لمنح زيادة مماثلة في مخاطر الإصابة بالسرطان مثل مشروبات الصودا السكرية، مؤكدة أن هناك زيادة بنسبة 18% بخطر الإصابة بالسرطان بشكل عام لكل 100 مل من المشروبات السكرية المستهلكة يوميًا.