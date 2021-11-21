ترددات قنوات مدرستنا التعليمية لطلاب الابتدائية والإعدادية والثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤخراً أنه تم فصل إذاعة الدروس التعليمية التي تقدمها قناة «مدرستنا» التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، إلى 3 قنوات، حيث تختص قناة «مدرستنا 1»، بإذاعة مواد المرحلة الابتدائية فقط، أما قناة «مدرستنا 2»، فأصبحت مخصصة لإذاعة مواد المرحلة الإعدادية فقط، على أن تخصص القناة الثالثة «مدرستنا 3» لدروس المرحلة الثانوية.

وبعد تلك التغييرات التي أوضحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تستعرض «الوطن» ترددات قنوات مدرستنا على القمر الصناعي «نايل سات»، حتى يتمكن جميع الطلاب من مشاهدة القنوات التعليمية والاستفادة من البرامج التي تقدمها القنوات في مختلف المواد الدراسية الأساسية المضافة إلى المجموع.

تردد قناة «مدرستنا 1» لدروس المرحلة الابتدائية

التردد: 12303

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطا: 5/6

تردد قناة «مدرستنا 2» لدروس المرحلة الإعدادية

التردد: 10777

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 27500

تردد قناة «مدرستنا 3» لدروس المرحلة الثانوية

التردد: 12206

معدل الترميز: 27500

وفي السياق ذاته، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم فصل القنوات وتخصيص قناة تعليمية لكل مرحلة تعليمية سواء ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي، من أحل إتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب بمختلف مراحلهم الدراسية في مشاهدة ومتابعة مختلف الدروس التعليمية في الأوقات المناسبة لهم، بالإضافة إلى توفير العديد من الإعادات للحلقات والبرامج في أوقات مختلفة، كما أن سوف يتم إتاحة جداول البرامج خلال الفترة القادمة.

ومن الجدير بالذكر، أن قنوات مدرستنا هي قنوات تلفزيونية تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل بث البرامج التعليمية للمناهج الدراسية، وأن أي دروس تعليمية من الممكن أن تفوت أي طالب مشاهدتها يمكنه متابعتها مرة أخرى وبجودة عالية على قناة «مدرستنا» على موقع «يوتيوب».