«التعليم» تعلن فصل الترددات الخاصة بقناة مدرستنا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم فصل الترددات الخاصة بقناة مدرستنا، موضحة أن تردد قناة مدرستنا 1 للمرحلة الابتدائية هو 12303 والاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن تردد قناة مدرستنا 2 للمرحلة الإعدادية هو 10777 والاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، مؤكدة أنه تم قناة مدرستنا 3 المخصصة لطلاب المرحلة الثانوية على تردد 12206 ومعدل ترميز 27500، لافته إلى أن قنوات مدرستنا هي قنوات تلفزيونية تبث البرامج التعليمية للمناهج المدرسية.

الحصول على تعليم جيد لجميع فئات المجتمع ودون تمييز من أهم حقوق الإنسان

وفي سياق منفصل، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن المهارات الحياتية التي يهدف التعليم المصري الجديد 2.0 بنائها في الطلاب هي مهارة حل المشكلات عن طريق وضع خطوات لحل المشكلات وهي تحديد المشكلة ثم التفكير في أكثر من حل ثم تحديد الإيجابيات والسلبيات وأخيرًا اختيار الحل الأمثل.

المناهج المطورة مناهج وثيقة الصلة بتحديات القرن الحادي والعشرين

وأوضحت أن الانتقال في مناهج تعليم 2.0 إلى مناهج قائمة على المهارات، وتم تحديد ثلاث أساسيات لبناء هذه المناهج وهي: المهارات الحياتية والقيم الداعمة لهذه المهارات والقضايا التي يواجهها المتعلم محليًا وعالميًا ليكون الخريج متعلم مفكر مبدع، لافته إلى أن الحصول على تعليم جيد لجميع فئات المجتمع ودون تمييز من أهم حقوق الإنسان، لتحقيق هذا من التعليم 2.0.

ونوهت إلى أن تم تطبيق هذه المناهج المطورة على نطاق جمهورية مصر العربية لجميع المدارس الحكومية والخاصة وكانت المناهج المطورة مناهج وثيقة الصلة بتحديات القرن الحادي والعشرين، تستهدف المواطنة من خلال إعادة بناء المصري القادر على التفكير والابتكار.