وزير التعليم: لدينا أكثر من 30 مدرسة تكنولوجية وهدفنا نوصل لـ100

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنَّ التعليم الفني أصبح أكثر تقدما من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أنَّ هناك نجاحات كثيرة تستحق التركيز عليها مثل نجاحات التعليم الفني، وليس الثانوية العامة فقط، موضحًا «هناك ثورة حقيقية في التعليم الفني».

وزير التعليم يشكر مؤسسة شباب القادة

ووجه الشكر لمؤسسة شباب القادة، على سعيها لتخريج كوادر شبابية وتعريف الطلاب والطالبات بريادة الأعمال وتدريبهم ليكونوا فاعلين في المستقبل.

وتابع خلال الاحتفالية بالتصفيات النهائية لبرنامج «هي تقود»، «التعليم الفني لا يأخذ حقه إعلاميا، وهناك منظومة جديدة لطلاب المدارس الفنية، وأصبح لدينا أكثر من 30 مدرسة تكنولوجية، وهناك طفرة هائلة في المدارس الفنية وعدد المتقدمين للمدارس التكنولوجية سنويا أكبر من قدراتنا، ونهدف لفتح 100 مدرسة تكنولوجية جديدة».

شوقي: التعليم الفني لا يأخذ حقه إعلاميا.. وهناك طفرة في المدارس الفنية

أوضح «شوقي» أن الوزارة تدرب طلاب مدارس التعليم الفني للعمل خارج مصر في ألمانيا وفنلندا بعد التدريب على اللغات وريادة الأعمال، منوهًا إلى أنَّ قيادات التعليم الفني سيزورون فنلندا قريبا للاستفادة من تجاربها، وسيكون هناك منهج جديد عن وظائف المستقبل.

وقال وزير التعليم، إنَّ الوزارة ستبذل مجهودات مضاعفة، على أن يتمّ عرض نجاحات طالبات مؤسسة شباب القادة خلال مؤتمر شباب العالم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي قريبًا.