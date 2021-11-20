رئيس التحرير

محمود مسلم

شقيقة سيف الإسلام تدعو لدعمه بكلمات «القذافي»: دقت ساعة الحقيقة

كتب:

سحر المكاوى
07:20 م | السبت 20 نوفمبر 2021
احتفالات بترشح سيف الإسلام القذافى

احتفالات بترشح سيف الإسلام القذافى

دعت عائشة القذافي، شقيقة سيف الإسلام القذافي المرشح لانتخابات الرئاسة الليبية لدعم شقيقها في الانتخابات، مكررة كلمات والدها معمر القذافي: «دقت ساعة الحقيقة من أجل ليبيا»، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقالت عائشة القذافي في بيان لها: «آن الأوان للنهوض بليبيا مجددًا».

سيف الإسلام يتقدم للترشح بانتخابات ليبيا 

وكان سيف الإسلام قدم أوراقه للترشح للانتخابات الرئاسية الليبية، ومن المقرر إجراء الانتخابات الليبية في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

اقرأ المزيد:

عقيلة صالح يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة في ليبيا رسميا

حفتر: أترشح لرئاسة ليبيا دفاعا عن الثوابت وليس طلبا للسلطة

احتفالات وسط ليبيا بترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة «صور»

سيف الإسلام القذافي يترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا (صور)