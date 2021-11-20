شقيقة سيف الإسلام تدعو لدعمه بكلمات «القذافي»: دقت ساعة الحقيقة

دعت عائشة القذافي، شقيقة سيف الإسلام القذافي المرشح لانتخابات الرئاسة الليبية لدعم شقيقها في الانتخابات، مكررة كلمات والدها معمر القذافي: «دقت ساعة الحقيقة من أجل ليبيا»، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقالت عائشة القذافي في بيان لها: «آن الأوان للنهوض بليبيا مجددًا».

سيف الإسلام يتقدم للترشح بانتخابات ليبيا

وكان سيف الإسلام قدم أوراقه للترشح للانتخابات الرئاسية الليبية، ومن المقرر إجراء الانتخابات الليبية في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.