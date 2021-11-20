رامي صبري يحتفل بوصول أغنية «هموت من غيرها» للمركز 22 على مستوى العالم

احتفل المطرب رامي صبري عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بنجاح أغنيته الجديدة «هموت من غيرها»، واحتلالها المركز الـ22 على مستوى العالم العربي.

وعلق «رامي» قائلا: «أغنية هموت من غيرها رقم 22 على مستوى العالم الآن».

هموت من غيرها تتصدر التريند

كما احتفل رامي أمس عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام، بتحقيق أغنية «هموت من غيرها»، مليون مشاهده عبر إنستجرام وتصدر التريند على «يوتيوب».

وعلق رامي قائلا: «مليون مشاهدة عبر إنستجرام وتريند يوتيوب في مصر والوطن العربي».

كما روج رامي للأغنية قبل طرحها، عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام بنشر مقطع من الأغنية، وعلق عليه قائلا: «هموت من غيرها اسمعوا الأغنية كاملة على يوتيوب».

كلمات أغنية هموت من غيرها:

أوقات الحاجة اللي في إيدنا.. اللي إحنا عليها

اتعودنا بنقول إنها مضمونة وباقية ومش هتروح

وأنا دايما كنت بعيد عنها قال إية فاكر نفسي ضامنها

مش عارف إني سايبها كتير قلبها مجروح

وأنا بغلط كانت بتحذرني تقولي بلاش هيجيلك يوم فعلا تخسرني مبسمعهاش

ونسيتها وعمري ماكنت بحافظ على مشاعرها والقلب القاسي أهو خسرها وهموت من غيرها… هموت من غيرها.

أنا عايش تايه في الدنيا عمرها ماسبتني ولو ثانية وحشاني بجد ونفسي أشوفها وخايف أقول

ودي مش عايزاني في دنيتها من كتر القسوة اللي شافتها أهي راحت مني وبعدت عني وأنا المسئول

وأنا بغلط كانت بتحذرني تقولي بلاش هيجيلك يوم فعلا تخسرني مبسمعهاش

ونسيتها وعمري ماكنت بحافظ على مشاعرها والقلب القاسي أهو خسرها وهموت من غيرها… هموت من غيرها.