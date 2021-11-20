إشادات بأغنية رامي صبري «هموت من غيرها».. والجمهور: نكد ولا يهمك

نالت أغنية المطرب رامي صبري الجديدة، والتي تحمل اسم «هموت من غيرها»، إشادات الجمهور، لما تحمله من طابع رومانسي حزين.

وجاءت تعليقات الجمهور على الأغنية كالتالي:

«لحظة أقطع شراينى يا فنان»، فيما قال آخر «نكد يا رامي ما هي ناقصة، يا ابني بسمعك من أيام عجبتني وحتى قلبتها نكد مفيش أيتها تفاؤل».

وأضاف آخر «أعمل فيك إيه تعبتني يارامي.. إحساسك صعب بجد ربنا يوفقك يارب»، فيما علق آخر «كفاية تقطيع يا عم رامي أومال لو بتحب الدرامة التقيلة كنت عملت فينا إيه».

واحتفل الفنان رامي صبري منذ ساعات عبر موقع الفيديوهات والصور انستجرام، بتحقيق أغنيته الجديدة «هموت من غيرها»، مليون مشاهدة عبر انستجرام وتصدرت التريند على يوتيوب، وعلق المطرب قائلا: «مليون مشاهدة عبر انستجرام وتريند يوتيوب في مصر والوطن العربي».

كلمات أغنية «هموت من غيرها»

(أوقات الحاجة اللي في ايدنا.. اللي احنا عليها

اتعودنا بنقول إنها مضمونة وباقية ومش هتروح

وانا دايما كنت بعيد عنها قال إية فاكر نفسي ضامنها

مش عارف إني سايبها كتير قلبها مجروح

وانا بغلط كانت بتحذرني تقولي بلاشهيجيلك يوم فعلا تخسرني مبسمعهاش

ونسيتها وعمري ماكنت بحافظ على مشاعرها والقلب القاسي أهو خسرهاوهموت من غيرها… هموت من غيرها.

أنا عايش تاية في الدنياعمرها ماسبتني ولو ثانيةوحشاني بجد ونفسي أشوفها وخايف أقول

ودي مش عايزاني في دنيتها من كتر القسوة اللي شافتهاأهي راحت مني وبعدت عني وانا المسئول

وانا بغلط كانت بتحذرني تقولي بلاشهيجيلك يوم فعلا تخسرني مبسمعهاش

ونسيتها وعمري ماكنت بحافظ على مشاعرها والقلب القاسي أهو خسرهاوهموت من غيرها… هموت من غيرها).