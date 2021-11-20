رضوى الشربيني تُهاجم بيج رامي بعد زواجه الثاني: «ده بدل ما تكافئ مراتك الأولى»

هاجمت الإعلامية رضوى الشربيني، الكابتن ممدوح السبيعي، الشهير بـ«بيج رامي» بطل مستر أولمبياد 2021، بعد زواجه مرة ثانية دون علم زوجته الأولى، قبل يومين، الأمر الذي أثار حينها جدلًا واسعًا بين مُتابعيه، كما تصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

رضوى الشربيني: زوجة بيج رامي الأولى استحملت ظروفه الصعبة

وكتبت رضوى الشربيني، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «يعنى بدل ما يكافئها إنها استحملت ظروفه الصعبة لحد ما وصل راح أتجوز عليها».

تفاوت آراء جمهور رضوى الشربيني حول زواج بيج رامي

وأحدث منشور رضوى الشربيني، تفاوتًا كبيرًا بين متابعيها، حيث رأى البعض أنّ بيج رامي لم يرتكب جرمًا بزواجه مرة ثانية، حيث قال أحدهم: «الراجل ده اتجوز على سنة الله ورسوله، ولا إحنا عارفين ظروفه إيه ولا وضعه إيه ولا حياته ماشية إزاي»، فيما قالت أخرى: «صحيح مش حرام.. لكن أكيد مراته اتوجعت إنه مش هيكون ليها لوحدها وبعد عشرة وتضحية عوض ما ياخذها هي شهر عسل جديد أخذ واحدة لا تعبت ولا شقيت معاه وخلاها هي في البيت مش حاسس باللي حساه».

تفاصيل زواج بيج رامي الجديد قبل ساعات

يذكر أنّ الكابتن ممدوح السبيعي، الشهير بـ«بيج رامي» بطل مستر أولمبياد 2021، قد أثار جدلًا كبيرًا طوال الساعات الماضية، بعدما تزوج بيج رامي مرة ثانية دون علم الأولى، وهي السيدة مروة المغربي، حيث انتشرت صور حفل زفاف البطل المصري والحاصل على بطولة العالم في كمال الأجسام، بيج رامي، على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم السرية التامة، وعلقت الزوجة الأولى قائلة إنَّها في حالة صدمة ولم تكن تعلم بالأمر.

زوجة بيج رامي الأولى.. ابنة خاله وأم بناته

جدير بالذكر أنّ الزوجة الأولى للكابتن ممدوح السبيعي، الشهير بـ«بيج رامي» بطل مستر أولمبياد 2021، هي مروة المغربي، ابنة خاله وأم بناته، وخرجت في تصريحات صحفية أكدت أنها فوجئت بنبأ زواج بيج رامي ولم تكن تعلم بالأمر، فيما أكد شقيقه أحقيته في الزواج بقوله: «لا عيب ولا حرام».