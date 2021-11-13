إعلام تونس يحتفي بلقاء السيسي بأول رئيسة وزراء عربية: نقلة في علاقات البلدين

أبرزت وسائل الإعلام والصحف التونسية لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، برئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، التي تعتبر أول سيدة تتولى منصب رئيس وزراء في تونس والوطن العربي، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، في العاصمة الفرنسية.

نقلة نوعية في العلاقات بين مصر وتونس

ونشرت وكالة أنباء تونس أفريقيا (الوكالة الرسمية) الخبر على صدر موقعها الرسمي، مشيرة إلى أن رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، أبرزت، خلال اللقاء: النقلة النوعية التي شهدتها العلاقات بين تونس ومصر، لا سيما في الفترة الأخيرة، بفضل التواصل الدائم بين رئيسي البلدين، حول القضايا الأفريقية والدولية، لا سيما وأن تونس عضو في مجلس الأمن الدولي، وذلك وفق ما ذكره وزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، لموفدة وكالة تونس أفريقيا للأنباء إلى باريس.

وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعلاقات التونسية المصرية وبأواصر التعاون القائم بين البلدين، مشيرا إلى ما تتميز به تونس من ريادة في عديد المجالات، وبتجربتها في مجال الانتقال الديمقراطي، كما أبرز أهمية المزيد من التواصل لاستكشاف السبل الكفيلة بالإرتقاء بالعلاقات إلى أفضل المستويات وتشبيك المصالح، بما من شأنه تحقيق تطلعات الشعبين التونسي والمصري في الرقي والإزدهار، بحسب ما نقلت وكالة تونس أفريقيا.

بودن ترغب في الاستفادة من قصة نجاح مصر

وتحت عنوان «في لقائها بالسيسي: بودن تنقل اهتمام تونس بالاستفادة من قصة نجاح مصر»، كتبت صحيفة «الجريدة» التونسية، أن نجلاء بودن نقلت إلى الرئيس السيسي تحيات الرئيس قيس سعيد وأعربت عن التقدير لجهود مصر الداعمة للشأن التونسي ودورها الحيوي في صون الأمن والاستقرار في محيطها العربي والأفريقي.

وأكدت بودن، حسبما أشار بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، اعتزاز تونس بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة واهتمامها بالاستفادة من قصة النجاح المصرية بقيادة الرئيس السيسي الملهمة ونقل تجاربها التنموية إلى تونس.

دعم مصر الكامل لاستقرار تونس وتنميتها

وذكرت صحيفة الشروق الجزائرية، أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء الذي جمعه بنجلاء بودن، على هامش مؤتمر ليبيا بباريس، دعم مصر الكامل لاستقرار تونس وتنميتها، وقد تمحورت اللقاءات حول البحث عن سبل تعاون جديدة وتعميق مسارات التعامل التقليدية.

وفي السياق نفسه، أبرزت إذاعة موازييك إف إم التونسية، اللقاء، مؤكدة أن السيسي أعرب في لقائه ببودن عن رغبته في تطوير التعاون الثنائي.

وأشارت إلى أن رئيسة الحكومة شكرت الرئيس السيسي على وقوف مصر إلى جانب تونس في تدعيم جهودها من أجل مجابهة جائحة كوفيد-19، منوّهة بما يجمع تونس ومصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي.

تهنئة مصرية لأول رئيسة حكومة عربية

ومن جهته، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسة الحكومة لترأسها لأول حكومة في الوطن العربي، متمنيا لها النجاح في مهامها.