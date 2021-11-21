مستقبل وطن بكفر الشيخ: إعادة رصف طريق رافد بلطيم الدولي قريبا

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، استقبال المواطنين للقاء النواب يومي السبت والخميس من كل أسبوع وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة.

تلقي شكاوى المواطنين

وتلقى النائب أشرف ممدوح عبد الونيس عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، اليوم السبت، عددًا من الطلبات والشكاوى المتنوعة بحضور المحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بمحافظة كفر الشيخ وبعض قيادات وأعضاء الحزب

وقال النائب أشرف عبد الونيس، تلقينا اليوم شكاوى متعددة خاصة بقطاعات التربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والزراعة وطلبات نقل وندب وطلبات شخصية أخرى، مؤكدًا أنه تم فحص جميع الشكاوى في الحال والانتهاء من معظمها بالتنسيق والتواصل الفوري مع المسئولين، لافتا إلى أن بعض الشكاوى تحتاج إلى إعادة ترتيب موضوعاتها للتوافق مع القانون.

رفع كفاءة طريق كفر الشيخ - بلطيم

وزف عبد الونيس بشرى لأهالي المحافظة مؤكدا أنه تمت الموافقة على إعادة رصف وصيانة ورفع كفاءة طريق الرافد الدولي الساحلي «كفر الشيخ - بلطيم»، وإعــادة رصـف وصيانـة ورفع كفاءة طريـق «كـفـر الشيخ - القرضا» حتى طريق كفر الشيخ - طنطا المزدوج بطول 5 كم/، وتم معاينة الطريقين على الطبيعة وإعداد مقايسات تقديرية لجميع الأعمال المطلوبة لرفع كفاءتهما وتنفيذهما فور توافر الاعتمادات المالية المقررة.

من ناحية أخرى قدم المحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بالمحافظة، الشكر لنواب حزب مستقبل وطن لتعاونهم المستمر مع أمانة المحافظة معربا عن تقديره واعتزازه بالنواب الذين يبذلون أقصى جهد لتلبية احتياجات المواطنين وحل مشاكلهم، مشيدًا باهتمام النواب بمتابعة الطلبات والشكاوى التي تصل إليهم عن طريق الحزب حتى النهاية ووضع حلول جذرية لها.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية وتفعيل دور أمانات الحزب بالمحافظات من خلال التنسيق مع نواب الحزب لتلبية احتياجات المواطنين.