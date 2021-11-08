«مستقبل وطن» يوزع 600 كرتونة مواد غذائية على الأكثر احتياجا بكفر الشيخ

وزع حزب «مستقبل وطن»، بمحافظة كفرالشيخ 600 كرتونة مواد غذائية بمركز بيلا، اليوم الأثنين، انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزى الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة.

وقال المحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بمحافظة كفرالشيخ، في بيان صحفي، إن الحزب وزع 600 كرتونة مواد غذائية على الأهالي بقريتي «ابشان وكفرالعجمي»، لتوفير حياة أفضل للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة مشيدا بأهالى مركز بيلا لتعاونهم أثناء عملية التوزيع وإيثار المستحقين وحب المشاركة فى أعمال الخير.

إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية

جاء ذلك بحضور جمال الصيرفى أمين الحزب بمركز بيلا، وعبدالباسط الخولي الأمين المساعد للمجالس المحلية بالمحافظة، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي ينظمها الحزب في جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.

الحزب يلتقي المواطنين لبحث مطالبهم

وفي وقت سابق، تلقت الدكتورة منى عبدالعاطى عضو مجلس النواب عن الحزب عدد من الطلبات والشكاوي المتنوعة بحضور المهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة، والدكتور علي أبوشوشة الأمين المساعد ونائب أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بمحافظة كفرالشيخ وبعض قيادات وأعضاء الحزب.

وقالت إن الطلبات الخاصة بالتأمين الصحي والتربية والتعليم وطلبات تحويل ونقل وندب وشكاوى قطاع الزراعة وتوفير الأسمدة وطلبات أخرى تم فحصها ووضع حلول عملية لها في إطار القانون.