مستقبل وطن بكفر الشيخ: نعمل على قلب رجل واحد لحل مشكلات المواطنين

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، استقبال المواطنين من أبناء المحافظة، لتقديم الطلبات والشكاوى الخاصة بهم، لنواب الحزب، حيث التقت اليوم، الدكتورة جميانة لويس عضو مجلس النواب، مع المواطنين لبحث مشكلاتهم.

يأتي ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة.

جميانة لويس: تلقينا مجموعة من شكاوى المواطنين

وتلقت عضو مجلس النواب، عددا من الشكاوى والطلبات المتنوعة، بحضور المحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بمحافظة كفرالشيخ، وبعض قيادات وأعضاء الحزب.

وقالت جميانة لويس، إن الشكاوى تضمنت طلبات متنوعة، أهمها طلبات نقل وندب وشكاوى، خاصة بقطاعات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والتموين، مشيرة إلى ان شكاوى المواطنين، تحظى باهتمام كبير من الحزب، نواب وقيادات تنظيمية.

الأجهزة التنفيذية تتعاون لإنهاء مصالح المواطنين

وأوضح المحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بالمحافظة، أن الجميع فى حزب مستقبل وطن، يعمل على قلب رجل واحد بإخلاص وتفانٍ، دون النظر إلى أسماء أشخاص سواء بالنسبة لقيادات الحزب أو النواب، لحل مشاكل المواطنين، وان الجميع يكون فى قمة السعادة بعد الانتهاء من حل أي مشكلة، وإسعاد المواطن، مقدما الشكر للأجهزة التنفيذية، التي تتعاون لإنهاء مصالح المواطنين، في إطار القانون الذي يحكم الجميع.

يأتى ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، وفي إطار تفعيل دور أمانات الحزب بالمحافظات، من خلال التنسيق مع نواب الحزب، لتلبية احتياجات المواطنين.