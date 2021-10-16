مستقبل وطن بكفر الشيخ يستقبل  116 طلبا فى لقاء المواطنين بيوم واحد

استقبلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، اليوم السبت، عددًا كبيرًا من المواطنين الراغبون في مقابلة النائب أشرف ممدوح عبدالونيس عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، انطلاقًا من الدور المجتمعى للحزب تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة.

وتلقى النائب أشرف ممدوح عبدالونيس عضو مجلس الشيوخ خلال اللقاء الذى يعقد يومي السبت والخميس من كل أسبوع بمقر الحزب بمدينة كفرالشيخ، 116 طلبًا وشكوى بحضور المهندس فوزى الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بمحافظة كفرالشيخ وعدد من قيادات وأعضاء الحزب.

وقال النائب أشرف ممدوح عبدالونيس، إن معظم الطلبات عبارة عن نقل وندب وتقليل اغتراب وطلبات للإسكان الشعبى للمستحقين وطلبات للالتحاق بالمدن الجامعية، وطلبات لإدراج قرى بمشروع الصرف الصحي وتحسين خدمة مياه الشرب، وغيرها من الطلبات المتعددة في القطاعات الخدمية المختلفة وتظلمات وطلبات شخصية أخرى.

أمين التنظيم: مقرات الحزب مفتوحة امام المواطنين

أوضح المحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بالمحافظة أن مقر أمانة الحزب الرئيسي بمدينة كفرالشيخ، وجميع المقرات بالمراكز والمدن مفتوحة لاستقبال المواطنين فى أي وقت، لتلقي الطلبات والشكاوي الخاصة بهم، وفحصها والعمل على حلها بالتنسيق مع النواب والقطاعات الخدمية بالمحافظة لتلبية احتياجات المواطنين.

جاء ذلك فى إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، وفى إطار تفعيل دور أمانات الحزب بالمحافظات من خلال التنسيق مع نواب الحزب لتلبية احتياجات المواطنين.