مستقبل وطن بكفر الشيخ: حل أزمة المواصلات ببعض المراكز قريبا

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، استقبال المواطنين من أبناء المحافظة لتقديم الطلبات والشكاوى الخاصة بهم لنواب الحزب، حيث التقى أمس السبت الدكتور محمد فوزي الرفاعي عضو مجلس النواب، المواطنين لبحث مشاكلهم.

يأتي ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس اشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة.

وتلقى الدكتور محمد فوزي الرفاعي عضو مجلس النواب عن الحزب، عددًا من الشكاوى والطلبات المتنوعة، بحضور الدكتور على أبوشوشة الأمين المساعد نائب أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بمحافظة كفر الشيخ، والمحاسب عبدالحميد مرعي عضو هيئة مكتب المحافظة، وبعض قيادات وأعضاء الحزب.

وقال الدكتور محمد فوزي الرفاعي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الشكاوى تضمنت طلبات متنوعة أهمها طلبات خاصة بقطاعات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي وشكاوى من أولياء أمور بمركز الرياض بخصوص أزمة المواصلات وطلبات شخصية أخرى.

وأكد الرفاعي، أن أزمة المواصلات ببعض المراكز في طريقها إلى الحل حرصًا على مصلحة الطلاب والمواطنين عموما ويتم حاليا دراسة الاتفاق لتوفير عدد من أوتوبيسات القطاع الخاص للمساعدة في حل الأزمة ووضع حل جذري لتلك المشكلة في أقرب وقت ممكن.

أمين تنظيم مستقبل وطن بكفر الشيخ: مستمرون في تقديم خدماتنا

من ناحية آخرى أكد المحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بالمحافظة، أن مبادرات أمانة الحزب بكفرالشيخ مستمرة لخدمة أهالي المحافظة وهناك العديد من المبادرات، سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة سيكون لها مردودًا قويًا لدى شباب المحافظة لدعمهم والاستفادة منهم واستيعاب طاقتهم وطموحاتهم وابداعاتهم.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، وفي إطار تفعيل دور أمانات الحزب بالمحافظات من خلال التنسيق مع نواب الحزب لتلبية احتياجات المواطنين.