حالة الطقس غدا في 10 محافظات تعطلت بها الدراسة: أمطار رعدية ورياح

استقرت 10 محافظات على حتمية تعطيل الدراسة، غدًا الأحد الموافق 21 نوفمبر، نظرًا لما تمر به البلاد من موجة الطقس السيئ، التي تشهدها بداية من اليوم السبت، وتستمر حتى الإثنين.

ويأتي ذلك كإجراء احترازي من المحافظات التي تشهد تساقط الأمطار بغزارة خلال هذه الموجة، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من انخفاض كبير قد يطرأ على درجات الحرارة، ويصل لـ4 درجات مئوية، وذلك في الوقت الذي يستمر فيه تأثير الخلايا الرعدية الممطرة على بعض المدن، كالإسكندرية ومناطق من شمال الدلتا يصاحبها سقوط لحبات البرد.

ووفقًا لما أعلنت عنه المحافظات، فجاء تعطيل الدراسة غدا الأحد، الموافق 21 نوفمبر، في جميع مدارس محافظة كفر الشيخ، والإسكندرية، ومطروح، والقليوبية، والبحيرة، والمنوفية، وأخيرا القاهرة، والجيزة، والدقهلية، ودمياط.

وبناءً عليه تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس في المحافظات التي تشهد غدًا تعطيل للدراسة، وتأتي على النحو التالي:

الطقس في القاهرة

ويسود طقس لطيف على القاهرة نهارا، مائلًا للبرودة على الأنحاء كافة مع سقوط أمطار متوسطة، تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة، ومصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة.

الطقس في الجيزة

وفي محافظة الجيزة يسود طقس لطيف خلال ساعات النهار، مائل للبرودة ليلا مع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة، وقد تكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة.

الطقس في دمياط

وفي محافظة دمياط، يسود طقس لطيف نهارًا، مائلا للبرودة على الأنحاء كافة مع سقوط أمطار متوسطة، تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة، قد تكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الدقهلية

وفي مدن وقرى الدقهلية، يسود طقس لطيف نهارا، مائلًا للبرودة ليلًا مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة.

الطقس في محافظة الإسكندرية

يسود الإسكندرية طقس لطيف نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، ومن المتوقع أن تسقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا، ومصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة، على أن تكون درجات الحرارة العظمى 20 والصغرى 16.

الطقس في القليوبية

أما في محافظة القليوبية، يسود طقس لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا، كما أنه مصحوب بنشاط للرياح على فترات متقطعة.

الطقس في مطروح

وتشهد محافظة مطروح طقسًا لطيفًا في فترة النهار، ومائل للبرودة ليلًا، كما أنه من المتوقع أن تسقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا، ومصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة.

الطقس في المنوفية

كما يسود طقس لطيف في محافظة المنوفية نهارًا، مائل للبرودة ليلًا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة.

الطقس في كفر الشيخ

وتشهد كفر الشيخ طقسًا لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا على كافة مناطق المحافظة، ومن المتوقع أن تسقط أمطار متوسطة رعدية أحيانا، وتكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة.

الطقس في البحيرة

وأخيرًا يسود محافظة البحيرة، طقس لطيف نهارًا على البحيرة، مائل للبرودة على الأنحاء كافة في المحافظة، كما أنه من المتوقع أن تسقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا تكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة.