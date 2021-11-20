تعطيل الدراسة في الأزهر بالقاهرة غدا

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، في بيان قبل قليل، تعطيل الدراسة غدا بجميع المعاهد نظرا لسوء الأحوال الجوية وامتثالا لقرار محافظة القاهرة.

تعطيل الدراسة في الأزهر

وأكد مصدر مسؤول بقطاع المعاهد الأزهرية لـ«الوطن» أن ما يسري على التعليم العام في مسألة تنظيم الحضور ما ينطبق على التعليم العام ينطبق على التعليم الأزهري.

قرار تعطيل الدراسة في الأزهر

وأشار إلى أن القرار يسري على جميع المعاهد الأزهرية في القاهرة، وأن قطاع المعاهد الأزهرية يدرس الأوضاع في جميع المحافظات وينسق مع المحافظات والجهات المسؤولة، وسيتخذ أي قرار للحفاظ على سلامة الطلاب.

ووجه القطاع بضرورة التزام المعاهد بتعليمات كل محافظة، موضحًا أنه في حال إعلان المحافظة تعطيل الدراسة تلتزم كافة المعاهد الموجودة بالقرار.