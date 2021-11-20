الأرصاد الجوية: انخفاض حدة المطر.. والموجة السيئة تنتهي الإثنين

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انتهاء موجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، والتي تمتد حتى الأيام القليلة المقبلة، كما أعلنت حالة الطقس التي تشهدها كافة أنحاء الجمهورية خلال الساعات القادمة.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة المختلفة اليومية، والتي يقدمها للقراء على مدار اليوم، موعد انتهاء موجة الامطار الغزيرة الرعدية التي تشهدها البلاد، وفق تصريحات خبراء الهيئة العامة للأرصاد، في التقرير التالي:

موعد انتهاء موجة الأمطار

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن يوم الإثنين القادم هو موعد انتهاء موجة الأمطار التي تشهدها البلاد.

وأضاف أن اليوم السبت، هو ذروة موجة الطقس السيئ وعدم استقرار الأحوال الجوية، موضحًا أنه بدايةً من الغد ستقل حدة اضطرابات الطقس على كافة محافظات القاهرة الكبرى.

وأوضح أن غدًا الأحد يشهد سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، وخفيفة إلى متوسطة على باقي محافظات الوجه البحري، وتكون خفيفة إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه بعد غد الإثنين، سيشهد انتهاء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتعاود الشبورة المائية الظهور مرة أخرى.

خريطة سقوط الأمطار غدًا الأحد

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يشهد غدًا الأحد سقوط أمطار متوسطة، تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري في مدن مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش، وقد تكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة.

كما تشهد البلاد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، ومنطقة خليج السويس وسيناء والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ورأس غارب والزعفرانة ونخل وكاترين، على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد أمطارًا خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.