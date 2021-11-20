«الأرصاد» تحذر سكان القاهرة الكبرى من طقس الساعات المقبلة: أمطار رعدية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سكان القاهرة الكبرى، التي تشمل محافظات «القاهرة والجيزة والقليوبية»، من طقس الساعات المقبلة، التي يتوقع أن تشهد تساقط أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بنشاط للرياح.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية اليومية التي يقدمها للقراء والمتابعين، تفاصيل التحذير الذي كشفت عنه الهيئة العامة للأرصاد لسكان القاهرة الكبري من طقس الساعات المقبلة، وذلك في التقرير التالي:

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

وبحسب خبراء الأرصاد، تشهد البلاد خلال الساعات المقبلة، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، ويصبح الطقس مائلا للبرودة في أول ساعات الليل، شديد البرودة في نهايته، وكذلك الساعات الأولى من الصباح.

سقوط أمطار رعدية غزيرة خلال الساعات المقبلة

وبحسب خبراء الأرصاد، فإن القاهرة الكبرى والجيزة تعاني من نشاط رياح على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من الوجه البحري وشرق البلاد على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس في القاهرة والجيزة غدًا الأحد

وكشفت هيئة الأرصاد، عن أنه يسود غدا الأحد، طقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، مائلا للبرودة على الأنحاء كافة.

وتشهد البلاد، أمطارا خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

يشار إلى أن البلاد تشهد حالة من اضطراب الطقس بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وشهدت تساقط أمطار غزيرة، وبداية من غد الأحد، تخف حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع استمرار سقوط الأمطار بشكل متفاوت الشدة، ونشاط حركة الرياح وانخفاض درجات الحرارة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.