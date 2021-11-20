«الأرصاد»: مصر تتعرض لنوبات طقس جامحة منذ 5 سنوات بسببب تغيرات المناخ

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف بدأ في 22 سبتمبر، ورغم ذلك لم تشهد البلاد أي حالة من عدم الاستقرار، وكانت أولى حالات عدم الاستقرار في الأسبوع الماضي على أسوان، كما تتعرض محافظة الإسكندرية إلى أول حالة من عدم الاستقرار هذا العام، مضيفة «حدة التغيرات زادت بسبب التغيرات المناخية، حيث بدأت مصر تشهد نوبات الطقس الجامحة، فالأمطار أصبحت أشد من المعتاد عليه منذ السنوات الخمس».

وأكدت، أن العديد من المحافظات شهدت ضربات البرد والرعد، كما أن بعض مناطق القاهرة الكبرى تأثرت بها تزامنا مع تساقط الأمطار، لافتةً إلى أن القاهرة الكبرى تتعرض لأمطار في هذه الفترة أخف من الأمطار التي سقطت عصر اليوم.

حالة عدم الاستقرار شملت معظم الأنحاء

وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة: «حالة عدم الاستقرار شملت معظم محافظات السواحل الشمالية ومطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة وجميع محافظات الوجه البحري، مثل المنوفية والشرقية والغربية، بالإضافة إلى محافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء».

المناطق الجنوبية من البلاد كانت بعيدة عن حالة عدم الاستقرار اليوم

وتابعت وكيل مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، بأن المناطق الجنوبية كانت بعيدة عن الأمطار هذا اليوم، بعد أن تعرضت لهطول أمطار غزيرة في الأسبوع الماضي.

وأكدت، أن سيناء شهدت هطول أمطار على مناطقها الشمالية، وستستمر في الغد، وتمتد إلى جنوب سيناء، وقد تتشكل بعض السيول نظرا للطبيعة الجبلية، لكنها لن تكون عنيفة.