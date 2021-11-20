سلع جديدة على بطاقات التموين الشهر المقبل.. «بسكويت بالعجوة وويفر»

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تقرر إضافة سلعة البسكويت إلى قائمة السلع التموينية، والمقرر ضخها للمواطنين ضمن تموين شهر ديسمبر المقبل، والمقرر صرفها بداية من أول الشهر الموافق وتحديدا يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر المقبل.

بسكويت بالعجوة وويفر فراولة وشيكولاتة

وكانت «الوطن» نشرت يوم الاثنين 8 نوفمبر الجاري، خبرا يفيد باتجاه وزارة التموين والتجارة الداخلية لضم سلعة «البسكويت» لقائمة السلع التموينية، حيث صرحت مصادر لـ«الوطن» أنه تم تأكيد ضخ كميات كبيرة من معلبات البسكويت السادة والمحشية لتكون ضمن سلع التموين المدعمة المتوافرة أمام والمواطنين بأسعار مخفضة.

وشملت قائمة أسعار البسكويت المقرر ضخها لقائمة السلع التموينية كالآتي: