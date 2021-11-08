مصادر بـ«التموين»: إضافة «البسكويت» للسلع قريبا.. وندرس موقف البيض

علمت «الوطن» من مصادر مطلعة، أن هناك دراسة تجريها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن إضافة سلعتي «البسكويت والبيض» ضمن السلع الأساسية التي تضخها الوزارة شهريا لمنافذ صرف التموين.

بسكويت سادة ضمن سلع التموين قريبا

وقالت المصادر في تصريح للوطن: «حتى الآن تم تأكيد ضخ كميات كبيرة من معلبات البسكويت السادة لتكون ضمن سلع التموين المدعمة المتوافرة أمام المواطنين بأسعار مخفضة، فيما لا تزال الدراسات قائمة بشأن إضافة سلعة البيض».

إضافة «البيض» لسلع التموين تحت الدراسة

وكشف المصادر، عن اتفاقيات لا تزال تجرى حاليا محل الدراسة والبحث بشأن إضافة «البيض» ضمن سلع التموين، موضحة أنه لم يتم تأكيد ذلك حتى الآن وأن الدراسات محل بحث مع وزارة الزراعة متمثلة في اتحاد منتجي الدواجن.

فيما أوضح مصدر، باتحاد منتجي الدواجن، أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن مع وزارة التموين على اعتماد «البيض» كسلعة أساسية ضمن سلع التموين، موضحا أنه حال انتهاء الدراسة بين وزارتي «الزراعة والتموين» سيتطلب ذلك إبرام اتفاقيات ضخ شهرية مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين.

فيما تشمل قائمة السلع التموينية حاليا على عدد 28 صنفا، يجرى ضخهم يوميا من قبل الشركة القابضة لمخازن الجملة بالمحافظات لتزويد منافذ صرف السلع التموينية بالسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن.

قائمة أسعار السلع التموينية الجديدة في نوفمبر

1. سعر السكر المعبأ 1 كجم 8.50 جنيه.

2. الأرز المعبأ 1 كجم 8 جنيهات.

3. عدس مجروش 500 جم 8 جنيهات.

4. فول مجروش 500 جم 9.90 جنيه.

5. مسلي صناعي 800 جم 17.25 جنيه.

6. شاي ناعم 40 جم 3 جنيهات.

7. صلصة طماطم 300 جم 4.75 جنيه.

8. جبنه تتراباك 250 جم 5.25 جنيه.

9. جبنه تتراباك 500 جم 10 جنيهات.

10. مسحوق أوتوماتيك 1 كجم 15.75 جنيه.

11. مسحوق عادي 800 جم 10.50 جنيه.

12. صابون غسيل 2.25 جنيه.

13. صابون تواليت 5.50 جنيه.

14. لبن جاف 125 جم 17.50 جنيه.

15. زجاجة خل 900 مللي 4.25 جنيه.

16. زيت خليط 800 مللي 20 جنيهًا.

17. زيت خليط 1 لتر 25 جنيهًا.

18. مكرونة 1 كجم 8.50 جنيه.

19. مكرونة 500 جم 4.25 جنيه.

20. دقيق معبأ 1 كجم 7.50 جنيه.

21. علبة كبريت جنيه واحد.

22. كيس ملح جنيه واحد.

23. بار حلاوة طحينية جنيهان.

24. ظرف طحينة بيضاء جنيهان.

25. كيس سائل غسيل أواني جنيهان.

26. علبة مرقة دجاج 8 مكعبات 3 جنيهات.

27. كيس كابتشينو 18 جم 3 جنيهات.

28. كمامة قماشية 3 جنيهات.