تعرف على شكل البسكويت للطلاب ضمن الوجبات المدرسية

قال الدكتور صبحي محمد محسن، المشرف العام على المشروع الخدمي للتغذية المدرسية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراض: «إن مشروع التغذية المدرسية التابع للوزارة يساهم في إعداد وتوزيع وجبات التغذية المدرسية على طلاب المدارس من خلال منظومة التغذية المدرسية التي يشارك فيها المشروع مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من خلال شركة «سايلو فودز»، وذلك بتوزيع 200 مليون وجبه لصالح «المشروع» خلال العام الدراسي الحالي 2021-2022، وهي عبارة عن بسكويته زنة 80 جراما غنية بالعناصر التي تساهم في تحسين الحالة التغذوية للطلاب».

صبحي محمد: الوجبة تحسن الحالة الصحية للطلاب من سوء تغذية وتقزم

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الوجبة عبارة عن بسكويته محشوة بالعجوة تم تصنيعها من قبل خبراء إدارة المشروع، وتم أرسال عينات منها إلى المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة وتم تقييمها وإجازتها، كما تم إرسال عينات أخرى أيضاً لوزارة التربية والتعليم، وروعي خلال إعدادها أن تحتوي على العناصر الكبرى من بروتينات ودهون وطاقة، وعناصر صغرى عبارة عن فيتامينات وأملاح معدنية تساهم في تحسين الحالة الصحية للطلاب من الأنيميا والتقزم، كما تساهم الوجبة في التحصيل الدراسي اليومي وتقضي على ظاهرة التسرب من التعليم، وتشجعهم على الحضور اليومي.

صبحي: منظومة التغذية المدرسية تستهدف 13 مليون طالب في التعليم الأساسي

ولفت إلى أن منظومة التغذية المدرسية هذا العام تستهدف 13 مليون طالب في التعليم الأساسي، ويتم توزيعها على مدار 100 يوم دراسي وتشترك فيها شركة سايلو التابعة لجهاز الخدمة الوطنية ووزارة الزراعة من خلال المشروع الخدمي للتغذية المدرسية وبعض المصانع التابعة للقطاع الخاص، لافتا إلى أن حصة المشروع الخدمي للتغذية المدرسية التابع لوزارة الزراعة 200 مليون وجبة.

مشروع التغذية التابع لوزارة الزراعة يشرف على 15 مصنعا

وأكد على أنه تم إعداد إستراتيجية متكاملة لتقديم تغذية مدرسية صحية ومؤمنة، ومطابقة للمواصفات العالمية لبناء الإنسان المصري وفقاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أن مشروع التغذية التابع لوزارة الزراعة يشرف على 15 مصنعاً تنتشر على مستوى الجمهورية ويعمل به 5 آلاف عامل، تم رفع كفاءة المصانع وتطويرها واعتمادها من هيئة سلامة الغذاء، كما أنه يتم الإشراف على إعداد الوجبة يومياً من خلال لجنة ثلاثية من وزارة التربية والتعليم والصحة والتنمية المحلية.

وأشار إلى أنه تم البدء في توزيع الوجبات على الطلاب في محافظة المنوفية وخلال الأسبوعين المقبلين سيتم زيادتها إلى ثلاث محافظات، وخلال ديسمبر سيتم تغطية كل المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك وفق خطة حكومية لتنفيذ المشروع بتدرج وتوزان.