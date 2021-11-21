«الأرصاد» تعلن ذروة الأمطار وموعد انتهاء موجة عدم استقرار الطقس

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد حالة من عدم الاستقرار المعتادة في فصل الخريف بهذا التوقيت من العام، ولكنها حالة قاسية تستمر اليوم وغدًا، ذروتها السبت وتخف حدتها اليوم الأحد على أن تنتهي تمامًا يوم الاثنين، «فرص تساقط الأمطار غدًا تكون متوسطة على السواحل الشمالية خفيفة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومن خفيفة لمتوسطة على وسط وجنوب سيناء».

شهدنا تساقط أمطار غزيرة ورعدية منذ الساعات الاولى من الصباح

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، والذي يُعرض على شاشة «TeN»، أننا شهدنا تساقط أمطار غزيرة ورعدية منذ الساعات الاولى من الصباح على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الوجه البحري، ثم امتدت عصر اليوم كما توقعت الهيئة لجنوب الدلتا والقاهرة الكبرى وهي أمطار خفيفة لمتوسطة على فترات متقطعة ثم امتدت خفيفة لمحافظات شمال الصعيد.

انخفاض في درجات الحرارة نحو 3-4 درجات مقارنة بالأسبوع الماضي

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك انخفاض في درجات الحرارة نحو 3-4 درجات مقارنة بالأسبوع الماضي، منوهًا بأنه يفصلنا شهر عن فصل الشتاء، مؤكدًا أن هناك تنسيق تام مع الجهات المعنية بالمحافظات، ورغم تساقط الأمطار الغزيرة إلا أن الأوضاع مستقرة وليس هناك أي مشكلات أو خسائر نتيجة الأمطار.