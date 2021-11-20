الأرصاد: سيول في شمال وجنوب سيناء غدا.. وأمطار خفيفة على القاهرة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأمطار ما زالت مستمرة على المناطق الشمالية للبلاد، خاصة مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد، وأيضًا مستمرة على بعض المناطق في الوجه البحري، موضحة أنه بالنسبة لمحافظة القاهرة شاهدنا أمطارا خلال ساعتين، وبدأت تجدد للأمطار على محافظات القاهرة الكبرى «الجيزة والقاهرة والقليوبية»، وامتدت إلى شمال الصعيد، مؤكدة أن الأمطار على القاهرة الكبرى خفيفة ومن الممكن أن تكون متوسطة الشدة في بعض المناطق.

من المتوقع استمرار تساقط الأمطار على المناطق الشمالية

وأضافت خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» في بث مباشر، أنه في السواحل الشمالية ما زالت الأمطار متوسطة لغزيرة، وكذلك بعض المناطق الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، موضحًا أنه متوقع في الساعات القادمة استمرار تساقط الأمطار على المناطق الشمالية ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأيضًا الصعيد، بينما في محافظات سيناء فقد سقطت اليوم أمطار متوسطة، ومن المتوقع خلال الساعات المقبلة استمرار سقوط الأمطار على شمال سيناء وجنوب سيناء وغدا الأحد تستمر الأمطار لكن تخف حدتها على جميع المحافظات.

في السواحل الشمالية ستكون الأمطار متوسطة وقد تغزر في بعض المناطق

وأوضحت وكيل مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنه في السواحل الشمالية تتوقع أن تكون الأمطار متوسطة وقد تغزر في بعض المناطق، أما بالنسبة لشمال الدلتا قد تكون خفيفة إلى متوسطة، بينما في بالنسبة للمناطق الداخلية ستكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، «بكرة الأمطار على القاهرة ستكون خفيفة بإذن الله، لكن في سيناء من الممكن مع استمرار فرص الأمطار قد تتشكل بعض السيول الخفيفة في شمال وجنوب سيناء»، موضحة في الوقت ذاته أن الرياح مستمرة خلال الساعات المقبلة، وستكون محملة بالرمال والاتربة خاصة في شمال الصعيد والفيوم وبني سويف والجيزة.

حدث انخفاض في الرؤية الأفقية وبدأت تتحسن وهدأت سرعات الرياح

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر، أنه حدث انخفاض في الرؤية الأفقية وبدأت تتحسن وهدأت سرعات الرياح، «الرياح في الساعات القادمة مش هيكون مؤثر، السبب في التقلبات الجوية منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوي في الطبقات العليا وهو ما يُسبب فروق كبيرة، بيكون فرق درجات الحرارة اكثر من 40 درجة حرارة مئوية، ما يسبب عدم الاستقرار ويؤدي لتكون السحب، «شوفنا أصوات رعدية وشكل البرق، في معظم السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري».