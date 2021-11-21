المتهم من الأسرة.. تفاصيل مقتل عجوز لسرقتها في المنصورة: «اتغدر بيها»

كانت تعيش السيدة بمفردها في منزلها، ورغم تقدمها في العمر إلا أنها ما زالت تعتمد على نفسها في شراء متطلباتها واحتياجاتها، وذلك بعدما تزوج جميع أبنائها وتركوها وحيدة في سن كبير، حتى آل بها الحال لتُقتل غدرا على يد أحد أقاربها.

جثة هامدة مقيدة بالحبال

هنا في منزل المجني عليها الكائن بمدينة المنصورة، باب الشقة مفتوح قليلاً، وتظهر آثار الدماء على الأرض ومحتوياتها تكاد تكون مبعثرة قليلاً، إذا دلفت داخلها وبحثت عن صاحبتها داخل الغرف ستجدها جثة هامدة مقيدة بالحبال من يديها وقدميها وملقاة أرضا تحيط بها بركة كبيرة من الدماء، ومصابة بطعنات.

المشهد الأخير: جثة ودماء

كان ذلك المشهد الأخير الذي رآه الجيران حال نزولهم من منازلهم على السلالم حيث وجدوا باب شقة المجني عليها مفتوحاً على غير العادة، ولا توجد أي أصوات تدل على وجود الجارة في الداخل، فعقدوا العزم على دخول الشقة ورأوا ذلك المشهد، فقام الجيران مباشرة بإبلاغ الأجهزة الأمنية بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها، وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز المنصورة، إلى الشقة للمعاينة، حيث تبين وجود بعثرة في محتويات الشقة، وأن مالكة الشقة المجني عليها جثة هامدة، ومصابة بعدة طعنات متفرقة في أنحاء متفرقة من الجسد ومكبلة اليدين والقدمين.

الضحية تربطها صلة قرابة بالمتهم

وبعمل التحريات الأولية بمعرفة فريق من قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، تمكنت الشرطة من كشف غموض مقتل مسنة داخل شقتها في المنصورة إثر عدة طعنات في أنحاء متفرقة بالجسد، حيث تبين أنها كانت تعيش بمفردها وتمتلك مشغولات ذهبية ومبالغ مالية.

وبتفريغ كاميرات المراقبة التي تحيط بالمكان، حددت الأجهزة الأمنية هوية المتهم وتمكنت من تحديد مكان تواجده، ومن خلال عمل الأكمنة الثابتة والمتحركة نجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض عليه وتبين أنه طالب ومن أقارب المجني عليها.

اعترافات المتهم.. جريمة بدافع السرقة

وبمواجهة القاتل بما أسفرت عنه التحريات وما رصدته كاميرات المراقبة، اعترف تفصيليا بارتكاب الحادث، وقال إنه توجه لمسكن المجني عليها بقصد السرقة، حيث قام بكسر باب الشقة، وتفاجئ بها وهي تحاول الدفاع عن نفسها والاستغاثة، فكتم أنفاسها حتى سقطت مغشيا عليها، ثم قيّد قدميها ويدها لشل حركتها وتعدى عليها بسكين فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها، وعقب ذلك استولى على مصوغاتها الذهبية التي كانت تتحلى بها، وهاتفها المحمول ومبلغ مالي، وتخلص من السكين بإلقائه في أحد المصارف المائية.

المتهم يمثل جريمته

بعد تحرير المحضر اللازم، أُحيل المتهم إلى النيابة العامة، وأجرى تمثيلا لجريمته، واعترف تفصيليا بارتكابها، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة الواقعة.