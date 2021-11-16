الأمن العام يكشف غموض اقتحام شركة أدوية وسرقة مليون جنيه بالقليوبية

نجح قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، من كشف غموض اقتحام شركة أدوية بمنطقة طوخ بالقليوبية وسرقة مليون جنيه، حيث تبين أن المتهم عاطل واستعان بأحد أقاربه في الشركة لاقتحامها وسرقتها.

المتهم استعان بأحد أقاربه في الشركة لتنفيذ الجريمة

وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية بسرقة مليون جنيه من داخل شركة لتجارة الأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية كائنة بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما قرر بعلمه بمداخل ومخارج الشركة واحتفاظ مالك الشركة بمبالغ مالية بداخلها لكون عمه وظف بذات الشركة وتردده عليه بصفة مستمرة، كما أرشد عن المبلغ المستولى عليه، كما كشف القطاع ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول طنطا بمديرية أمن الغربية من مسؤولي إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم، بإكتشافهم سرقة «3 شاشات كمبيوتر و2 كيسة» من داخل أحد فصول المدرسة وشاشة كمبيوتر ومبلغ مالي من داخل أحد المكاتب بالمدرسة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهما وأمكن ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الآخر بأسلوب تسلق سور المدرسة، وأرشد عن المسروقات المستولى عليها، كما أضاف بإنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، باستكمال الفحص، تبين سابقة ضبط المتهم الآخر وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض «مطواة») لكونه مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا.