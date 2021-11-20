نشأت الديهي يطالب بمقعد دائم لمصر في مجلس الأمن: دولة كبرى

طالب الإعلامي نشأت الديهي، من المجتمع الدولي، أن تكون دولة كبيرة بحجم مصر عضوًا دائمًا بمجلس الأمن، مؤكدا أنه آن الأوان لتغير عدد الدول الأعضاء بمجلس الأمن، وتوسيع نسبة المشاركة، موضحًا أن مصر تمثل رصيدا ومحيطا عربيا وأفريقيا ومتوسطيا وإسلاميا وأوسطيا، ولابد من أن تكون ممثلة لهؤلاء في مجلس الأمن بشكل دائم.

سامح شكري شدد على ضرورة وجود إصلاح حقيقي بالمنظمات الدولية

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أن وزير الخارجية السفير سامح شكري، شارك متحدثا رئيسيا في جلسة «تعددية الأطراف والأمن الإقليمي في إطار متحول»، وذلك في إطار مشاركته الحالية في أعمال الدورة السابعة عشر لحوار المنامة، كما أن وزير الخارجية تحدث عن المنظمات الدولية والأممية مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية ومجموعة السبعة ومجموعة العشرين، وأكد على ضرورة وجود إصلاح حقيقي بهذه المنظمات الدولية.

الأمم المتحدة ومجلس الأمن فشلوا في أن يعم السلام أرجاء العالم

وشدد الإعلامي نشأت الديهي، على ضرورة إصلاح المنظمات الدولية، خاصة الأمم المتحدة من الداخل، لكون المنظمات الدولية إن لم تكن فاعلة فلا جدوى من استمرارها، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن فشلا في أن يجعلا السلام يعم أرجاء العالم، كما فشلا في منع انتشار الأسلحة النووية، ولم نشهد عدلا من هذه المنظمات أو حقا أعيد من خلال العمل بهذه المنظمات، والدليل على ذلك القضية الفلسطينية، وانتشار الأسلحة النووية.