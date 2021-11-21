زوجة تطلب الطلاق للضرر: طلب مني أروح بيت أهلي عشان يتجوز التانية

لجأت سيدة في بداية العقد الثالث من عمرها، لمحكمة الأسرة بمدينة نصر، لتشكي حالها بعدما سئمت من العيش مع زوجها تحت سقف واحد، بسبب ما فعله معها، حيث طلب منها اللجوء لمنزل أهلها بحجة أن يهدأ المنزل من شجاراتهما المستمرة، وعندما عادت اكتشفت أنه يخطط للزواج من أخرى، فأقامت دعوى طلاق للضرر، لاستحالة العشرة بينهما، حسب دعواها.

زواج عن حب

وقالت الزوجة في دعواها أمام قاضي محكمة الأسرة، إنها تزوجت من زميلها في العمل منذ 9 سنوات، فكان شابا على خلق ومهذب وطموح ولدية وظيفة وعمل حر مع والده، فوافق والدها على الخطبة وحددا الزواج بعد عدة أشهر، وبدأ في تجهيزات الزواج، وكان لا يظهر لها أي سوء خلال فترة الخطبة.

معاناة الزوجة

وأوضحت الزوجة للقاضي، أنها عاشت مع زوجها أياماً فاق فيها السئ الطيب، لكنها تحملت حتى تحافظ على استقرار المنزل، آملة أن يعتدل حاله، وبعد عام رُزقا بطفل وسعدت به على أمل أن يتبدل حال الزوج عندما يكون أباً، لكن ازدادت حالته سوءا، وبدأ بإهمال المنزل وطفله حتى بدأ لا يجلس في المنزل نهائياً، وعندما اشتكته لأهله لم يهتموا بالأمر.

ذهبت لمنزل عائلتها

وأضافت الزوجة أنها لاحظت منذ 6 أشهر أن زوجها لم يعد يهتم بها نهائياً، وزادت الخلافات بينهما حتى تصل إلى تركه للمنزل بالأيام وعندما يعود يتشاجر معها على أتفه الأسباب، حتى آخر شجار طلب منها العودة لمنزل أهلها لفترة حتى يهدأ المنزل من شجارهما المتتالي، فذهبت لمنزل عائلتها بناءً على رغبته.

يخطط لزواج من أخرى

وتابعت الزوجة: «روحت عند بيت أهلي أسبوع مفكرش يسأل عليا أو حتى على أولاده، ولما رجعت لقيته مغير حاجات في الشقة فاستغربت، ولما سألته قالي إنه هيتجوز عليا وافتكرته بيهزر معايا لكن طلع بيتكلم جد، وطلبت منه الطلاق ورجعت بيت أهلي تاني».

وقررت الزوجة اللجوء لمحكمة الأسرة لإقامة دعوى طلاق للضرر ضد الزوج ولاتزال الدعوى منظورة أمام المحكمة.