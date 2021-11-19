زوجة في دعوى طلاق للضرر: مش بيصرف عليا بحجة أني بشتغل

وقفت فتاة عشرينية وسط مئات النساء اللواتي ينتظرن أمام محكمة الأسرة بزنانيري بشكل يومي، يبدو على وجهها مشاعر الخذلان بعد أن تحملت معاناة زوجها لمدة 3 سنوات، لتخرج عن صمتها، وتقيم دعوى طلاق للضرر ضده، بحجة أنه لا يريد التكفل بمصروفاتها، لأنها تعمل في وظيفة وتتقاضي مرتباً كافياً.

زواج بعد 4 أشهر

قالت الزوجة في دعواها أمام قاضي محكمة الأسرة، إنها تعرفت عليه عن طريق أحد الأصدقاء وبعد فترة تمت الخطبة وبعد أن اتفق العائلتان على تجهيزات الزواج، تمت الزيجة بعد 4 أشهر، وانتقلا للعيش معا، وتفاجأت بشخص آخر لا يشبه الرجل الذي تعرفت عليه.

طلب منها ترك وظيفتها

وأوضحت الزوجة أنها اكتشفت أنه ليس لديه مانع أن تعمل في وظيفتها، ما دامت ستتكفل بمصروفاتها كاملة من «مأكل وملبس وأدوية»، وعندما اعترضت طلب منها ترك العمل والاهتمام بالمنزل فقط، لكنها رفضت واستمرت في وظيفتها ومنع عنها الأموال، وتعند معها، وعندما قررت الانفصال علمت بحملها فجأة، فقررت أن تكمل حياتها معه من أجل طفلها.

الزوج اعتمد على راتبها

وتابعت الزوجة، «دفعت مصاريف ولادتي كامله، وبعد كدة اعتمد عليا في كل شئ، حتى مصاريف ابنه، ولما أطلب منه حاجة يقول لي معاكي فلوس أمال بتشتغلي ليه، ووصل بيه العند أنه ميصرفش على البيت، ولما غضبت وطلبت منه مصاريف ابنه قالي خلي أهلك يصرفوا عليكي، ورجعت تاني علشان ابني ميترباش بعيد عن أبوه، وقررت أسيب الشغل ويصرف هو على البيت، لكنه رفض وقال لي هنقسم المصاريف».

طلب منها التنازل ليطلقها

وأضافت الزوجة أن زوجها يتعند معها لا أكثر، مؤكدة أنه ليس بخيلا، وأنه ميسور الحال، وقررت الذهاب لمنزل أهلها، وعندما طالبته بنفقات طفلها رفض، وهددها بطلاقها وأخذ الطفل منها، فطلبت منه الانفصال بشكل ودي وأنها ستتكفل بنفقات ابنهما كاملة، لكنه اعترض وطلب منها التنازل عن كل شئ.

واختتمت الزوجة دعواها بأنها لجأت لمحكمة الأسرة وأقامت دعوى طلاق للضرر لتتخلص من تهديداته لها، وطالبت بنفقة لطفلها والحفاظ على كامل حقوقها وعدم التنازل عن أي شئ، ما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة، على أن يتم الفصل فيها الشهر المقبل.