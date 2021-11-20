محافظ كفر الشيخ يتفقد الشوارع أثناء هطول الأمطار «بالصور»

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، عدداً من شوارع العاصمة، لمتابعة أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع، وسط هطول الأمطار، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وظهر محافظ كفر الشيخ، بملابس مبللة خلال تفقده عددا من الشوارع أثناء هطول الأمطار، مشددا على رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية وموجة الأمطار المتوقع سقوطها خلال الـ 48 ساعة المقبلة حسب نشرة هيئة الأرصاد المصرية.

توجيه بالاستعداد لسقوط الأمطار وتعليق الدراسة في كفر الشيخ

ووجه رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة، حرصاً على سلامتهم.

وطالب محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

وكان نور الدين أعلن عن استمرار تعليق الدراسة بكافة مدارس المحافظة غدا الأحد بسبب موجة الطقس السيئ التي ضربت المحافظة اليوم، كما تواجد منذ الصباح الباكر وترأس غرفة العمليات الرئيسية فضلا عن مروره أكثر من مرة على الشوارع للتأكد من رفع أثار مياه الأمطار، ومتابعته مع رؤساء المدن والقرى.