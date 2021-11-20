تفاصيل تعطيل الدراسة بالمحافظات.. الأمطار تضرب 5 مدن بالدلتا ووجه بحري

أجبرت موجة الطقس السيئ، المحافظين على تعطيل الدراسة بالمحافظات المختلفة، وذلك حفاظًا على أرواح الطلاب والتلاميذ من الخطر، ولإتاحة الفرصة للجهات التنفيذية المختلفة برفع آثار الأمطار من الشوارع وذلك عقب سوء الأحوال الجوي بالدلتا والإسكندرية، في الساعات الأولى من الصباح وحتى مساء اليوم.

تعطيل الدراسة بالمحافظات

وكانت حذرت هيئة الأرصاد الجوية من زيادة شدة الأمطار الرعدية في بعض المناطق خلال الساعات المقبلة، فضلا عن حدوث برق ورعد في السماء ووجود غيوم كثيرة تنذر بكثرة الأمطار، وتستعرض «الوطن» تفاصيل تعطيل الدراسة بالمحافظات، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة، وحرصا على سلامة المواطنين.

تعطيل الدراسة بالمحافظات في الدلتا

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن استمرار وقف الدراسة غدا ضمن تعطيل الدراسة بالمحافظات المختلفة، وذلك حفاظا على أرواح التلاميذ والطلاب، وشمل القرار كافة مدارس المحافظة الحكومية والخاصة فضلا عن رياض الأطفال والحضانات، وذلك لمواجهة موجة الأمطار الشديدة التي تعرضت لها مناطق متفرقة بالمحافظة.

بينما أعلن محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم ليمون، عن تعطيل الدراسة غداً أيضا في جميع مدارس المحافظة في إطار سلامة الطلاب وذويهم والمعلمين، مناشدا بالتزام التلاميذ والطلاب منازلهم لحين إصدار قرار باستئناف الدراسة، بينما قرر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، تعطيل الدراسة أيضا، موجها رؤساء المدن بسرعة التعامل مع الأمطار.

تعطيل الدراسة بالمحافظات في بحري وعروس البحر

ومن بين قرارات تعطيل الدراسة بالمحافظات، إعلان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً الأحد، في جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون» في نطاق المحافظة نظرا لسوء الطقس الذي يضرب عروس البحر، ووفقاً لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ومن جانبه، قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة بجميع المدارس خوفا على الطلاب، مع انعقاد دائم لغرفة العمليات والطوارئ، فيما قرر الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، أن يكون غدا الأحد إجازة للطلاب في مراحل التعليم دون الجامعي وذلك حرصا على صحة وسلامة أبنائنا من الأمطار وموجة الرعد والبرق.

تعطيل الدراسة في القليوبية غدا الأحد

وأصدر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قرارًا، منذ قليل، بتعطيل الدراسة في مدارس المحافظة، غدا الأحد، بسبب سوء الطقس وتعرض المحافظة لرياح وأمطار شديدة على أنحاء متفرقة ما تسبب إلى حدوث كثافات مرورية في عدد من الطرق والميادين الرئيسية.

حقيقة تعطيل الدراسة بـمحافظات الصعيد

وفيما يخص محافظات الصعيد، فلم يصدر محافظو هذه المحافظات قرارات بتعطيل الدراسة حتى الآن نظراً لعدم سقوط الأمطار بغزارة وعدم وجود ما يمنع الدراسة بتلك المحافظات، حيث تتمتع محافظات الصعيد بجو خريفي غير شتوي ولا يوجد ما يستدعي لتعطيل الدراسة.

وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد أكد اليوم في بيان له، أن تعطيل الدراسة هي سلطة خاصة بالمحافظين، ويفعلون ما يرونه مناسبا من أجل ضمان سلامة طلابنا.