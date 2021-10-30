أمطار خفيفة في كفر الشيخ وانتظام حركتي السير والصيد

تعرضت مناطق متفرقة في محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، لسقوط أمطار خفيفة، لم تؤثر على حركتي السير والصيد، ودفعت الوحدات المحلية بعدد من عمال النظافة لتنظيف الشوارع خاصة أمام المدارس والمصالح الحكومية.

استعداد كامل لمواجهة موجة الطقس السيء

وأعلنت محافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، استعدادها الكامل لمواجهة موجة الطقس السئ التي تشهدها المناطق، والمحافظات الساحلية؛ وفق تصريحات هيئة الأرصاد بسقوط أمطار.

وقال المحافظ، إنه جرى التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة المتصلة بشفط المياه الناتجة عن مياه الأمطار في الشوارع، بالإضافة لقيام شركة الكهرباء في الفترة الأخيرة بمراجعة الأعمدة والمحولات وإعادة إصلاح القصور الموجودة في الشوارع، فضلا عن أن شركة المياه تنسق أيضا مع الوحدات المحلية الذي تتواجد معداتها في المواقع التي تم رصدها وتتجمع المياه فيها.

جولات ميدانية لتفقد عدد من محطات الصرف

وأضاف «نور الدين» أنه سيجري عمل جولات ميدانية لتفقد عدد من محطات الصرف بنطاق المحافظة؛ للوقوف على أعمال الصيانة ومدى جاهزيتها لاستقبال موسم الشتاء، موجهًا بمراجعة صفايات الأمطار وشبكات الصرف الصحي وروافع الري وطلمبات الطوارئ وصيانة أعمدة الكهرباء ومراجعة الأسلاك والعوازل؛ لمواجهة أي ظواهر ومتغيرات مناخية متوقعة خلال موسم الشتاء، ووضع الخطط والبدائل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

كما ناشدت إدارة المرور، السائقين بتوخي الحذر على الطرق التي تشهد سقوط أمطار.