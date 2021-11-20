تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد عودة البريميرليج

يبحث عشاق الساحرة المستديرة، عن ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز، بعد عودة منافسات البريميرليج مجددا، عقب الغياب الأسبوع الماضي، بسبب فترة التوقف الدولي، حيث نجح النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في الحفاظ على صدارة ترتيب الهدافين بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب هدفه في شباك أرسنال.

صلاح يصل للهدف رقم 11 ويتصدر قائمة الهدافين

ووصل محمد صلاح لهدفه رقم 11 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 12 جولة من مسابقة البريميرليج، ليبتعد بصدارة الهدافين بفارق 4 أهداف عن جيمي فاردي، لاعب ليستر سيتي، وزميله ساديو ماني، لاعب الريدز، صاحبا الـ7 أهداف.

واستطاع مو صلاح، إحراز الهدف الثالث لليفربول بقدمه اليمنى في الشباك، مستغلا تمريرة متقنة من ساديو ماني، ليسكنها النجم المصري في الشباك محرزا الهدف الثالث للريدز.

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