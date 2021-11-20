مصرع طالب وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف

لقي طالب مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرين بإصابات متنوعة، في ساعة متأخرة من مساء السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بني سويف، وتقرر إيداع الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، ونقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى ذاته لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

مديرية أمن بني سويف تتلقى بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي الشرقي

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطه النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه القاهرة بدائرة المحافظة، مما أسفر عن مصرع طالب جامعي وإصابة 3 آخرين، الذي وجه على الفور بسرعة نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم.

3 سيارت إسعاف لنقل الجثة والمصابين لمستشفى بني سويف التخصصي

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف، إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وإيداع الجثة مشرحة المستشفى.

أسماء المتوفى والمصابين في الحادث

وتبين أن الجثة لطالب جامعي يدعى أحمد عادل عبد الحليم 27 سنة، مقيم بمركز ملوي بمحافظة المنيا، وتم إيداعه بمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، وأن المصابين هم: محمود جمال عطوة 22 سنة، مقيم بمحافظة أسيوط، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري والذراع الأيسر، وإسلام ماهر محمد 27 سنة، طالب جامعي ومقيم بمركز ملوي بمحافظة المنيا مصاباً بجرح قطعي بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد جلال عطا 29 سنة، مقيم بمركز ديروط بمحافظة أسيوط مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج.

وقدمت المستشفى كافة الخدمات للمصابين داخل قسم الاستقبال وإجراء كافة الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.