سفير بريطانيا: مصر تمتلك مقومات تجعلها قوة عظمى في الطاقة المتجددة

قال السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، إن تعاون بلاده والمجتمع الدولي مع مصر في مجالات الطاقة المتجددة، له أهمية كبيرة، مشددًا على أن مصر تمتلك مقومات كبيرة ترشحها لكي تكون قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة.

وأضاف بايلي، خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «ON»: «عندما نفكر في هذا المجال، وبالنظر إلى منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، سنجد أن التركيز على الوقود الأحفوري والغاز والبترول فقط، وأمامنا فرصة للاستثمار في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح»، مشيرًا إلى أن مصر تشتهر بأنها تملك مقومات كبيرة لتكون المقر الرئيسي للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتابع: «لذلك الشركات البريطانية متحمسة بشدة للاستثمار في مجال الطاقة الشمسية في مصر على سبيل المثال محطة الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان وهي أكبر محطة طاقة شمسية في القارة الأفريقية».

3 شركات بريطانية تستثمر في مجال الطاقة الشمسية بمصر

وأوضح، أن هناك 3 شركات بريطانية تستثمر في مجال الطاقة الشمسية، هي «جلوبال إلك وأكتس وليكيلا»، التي تستثمر في توليد الطاقة من الرياح.

وكشف السفير البريطاني لدى القاهرة، عن أن ما يثير اهتمام بلاده في مصر خلال الوقت الحالي، أكثر من أي وقت مضى، هو التطلع لخطة الدولة المصرية في مجال الهيدروجين الأخضر، كون مصر تتمتع بفائض في توليد الكهرباء، وهذه الإمكانيات تشير إلى إمكانية استخدام فائض الكهرباء في تصنيع الهيروجين الأخضر.

الهيدروجين الأخضر

وتابع: «الهدروجين الأخضر وقود نظيف جدا وصديق للبيئة، وفي الفترة الأخيرة وجدنا تعاونا كبيرًا ومهما بين حكومة النرويج ومصر في هذا المجال، عبر مشروع ريادي».

التعاون مع مصر

وأتم السفير البريطاني، بأن بلاده تفكر في التعاون مع مصر في نفس المجال، لكي يضاف إلى الاستثمار في مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية.