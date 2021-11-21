أخبار تعطيل الدراسة بالجامعات الحكومية والخاصة اليوم.. البعض أون لاين

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تساؤلات عن حقيقة تعطيل الدراسة اليوم بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد نظراً لسوء أحوال الطقس، وهو ما أوضحه الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعلم العالي والبحث العلمي، قائلا: «الدراسة منتظمة بمختلف الجامعات ومن قام بتعطيلها فهي حضورياً ولكنها تستمر أون لاين»، كاشفاً حقيقة أخبار تعطيل الدراسة بالجامعات أو المعاهد، قائلا: «ما يتم نشره عن تعميم القرار غير حقيقي، وتم نفيه من قبل المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، وأن الجامعات التي عطلت قام بتعطيل الحضور والتحويل أون لاين».

أخبار تعطيل الدراسة: انتظام الدراسة بجامعات القاهرة الكبرى الحكومية

وفي إطار متابعة أخبار تعطيل الدراسة بالجامعات اليوم، أكد رؤساء جامعات القاهرة الكبرى الحكومية «القاهرة وعين شمس و حلوان»، عن إنتظام الدراسة بمختلف الكليات دون تأجيل أو تعطيل أو تحويل إلى أون لاين، موضحين أن هناك عددا من امتحانات الميدتيرم يتم تنفيذها بعدد من الكليات، بجانب استمرار تنفيذ الخريطة الزمنية بشأن انتخابات الاتحادات الطلابية، وكذلك استمرار خطة التطعيمات ضد فيروس كورونا «كوفيد 19»، لطلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين الذين لم يتلقوا لقاح كورونا حتى الآن.

أخبار تعطيل الدراسة: تحويل الدراسة لـ أون لاين في عدد من الجامعات

وعن أخبار تعطيل الدراسة بالجامعات في عدد من المحافظات، قررت جامعات دمنهور والإسكندرية والأهرام الكندية، تعطيل الدراسة حضورياً بمختلف الكليات، وتحويلها إلى «أون لاين»، بسبب سوء أحوال الطقس في عدد من المحافظات الكائنة بها تلك الجامعات، مع التأكيد على انتظام الحضور والدراسة بمختلف الكليات بدءاً من غد الاثنين، فيما كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لاتوجد سلطة للمحافظين لمنح الجامعات إجازة، وأن القرار يخضع للمجلس الأعلى للجامعات.