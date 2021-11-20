«التعليم العالي» تكشف موقف تعطيل الدراسة بالجامعات غدا: «أون لاين»

كشف الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حقيقة تأجيل وتعطيل الدراسة بالجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد بسبب سوء الأحوال الجوية الفترة الحالية، قائلا: «الدراسة منتظمة غدًا بكافة الجامعات الحكومية والخاصة، دون أي تأجيل أو تعطيل أو تأخير، ومن أعلن قرار التعطيل من رؤساء الجامعات، فهو خاص بالحضور فقط لكن الدراسة مستمرة أون لاين».

انتظام الدراسة بالجامعات أون لاين

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن الدراسة وانتخابات الاتحادات الطلابية وامتحانات الميدتيرم مستمرة في موعدها، وكذلك خطة التطعيمات بشأن أزمة كورونا.

استمرار الدراسة في جامعة عين شمس

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أنه حتى الآن لم تصدر أي قرارات من مجلس جامعة عين شمس أو الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة بشأن تعطيل الدراسة غدًا، مؤكداً أن الدراسة منتظمة غداً حتى الآن ولا توجد أي قرارات بتعطيلها نظراً لظروف الأحوال الجوية.

انتظام الدراسة في جامعة حلوان غدا

ومن جانبه، أعلن الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان عن استمرار الدراسة غدًا بالجامعة والكليات، موضحًا أنه لا توجد أي قرارات في هذا الشأن حنى الآن، لافتا إلى أن الساعات القليلة المقبلة في حالة سوء الأحوال الجوية فجراً أو في الصباح ممكن أن يتغير القرار لمنع استمرار الدراسة غدًا، ولكن حتى الآن لا توجد أي قرارات، مؤكداً أن محافظة القاهرة ليست لها سلطة على الجامعة.

يذكر أن محافظتي القاهرة والجيزة أعلنا مساء السبت تعطل الدراسة، غدا في المدارس الحكومية والخاصة بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة والسقوط المتوقع للأمطار صباح الغد.

وانضمت القاهرة والجيزة لمحافظات «مطروح والإسكندرية والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة» الذين عطلوا الدراسة بشكل رسمي بسبب سواء الأحوال الجوية، فحين مازالت محافظات كأسيوط والفيوم تدرس الموقف قبل اتخاذ القرار.