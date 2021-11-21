أحمد العوضي لـ«الوطن»: شكرا لنجم العرب على التكريم والحمدلله كلنا بخير

أعرب الفنان أحمد العوضي، عن سعادته البالغة لتكريمه في مهرجان نجم العرب، المقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، عن بطولته مسلسل اللي ملوش كبير.

وقال «العوضي»، لـ «الوطن»، بعد التكريم: «الحمدلله على التكريم وأنا الحمدلله بخير وكلنا بخير»، فيما تهافت الجماهير على أحمد العوضي عقب التكريم من أجل التقاط الصور التذكارية معه، حيث يعد هذا هو الظهور الأول لـ «العوضي»، بعد غياب طويل منذ مرض زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

مسلسل اللي ملوش كبير

شارك «العوضي»، في موسم رمضان الماضي بمسلسل اللي مالوش كبير بطولة ياسمين عبدالعزيز، خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، دنيا عبدالعزيز، إيمان السيد، محمود حافظ، بدرية طلبة، عايدة رياض، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

ويعد المسلسل هو أول عمل يجمع أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز بعد زواجهما، وقد حقق نسب مشاهدات عالية خلال السباق الرمضاني وتصدرت بعض مشاهده التريند وقتها.

وتدور أحداث المسلسل، حول إجبار والد «غزال»، التي تجسد دورها ياسمين عبدالعزيز، ابنته على الزواج من رجل أعمال ثري ويقوم بدوره خالد الصاوي، بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب سيف الخديوي، والذي يجسده الفنان أحمد العوضي وتقع في حبه.