بنكا «مصر» و«الأهلي» يوقعان قرضاً مع إحدى شركات «بالم هيلز» بـ 2.5 مليار جنيه

نجح تحالف مصرفى مكون من بنك مصر، باعتباره المرتب الرئيسى الأول ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك الحساب، والبنك الأهلى المصرى، باعتباره المرتب الرئيسى الأول ومسوق التمويل ووكيل الضمان وبنك حساب خدمة الدين، فى عقد تمويل مشترك طويل الأجل لصالح شركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية، التابعة لشركة بالم هيلز للتعمير، بقيمة 2.5 مليار جنيه.

حضر التوقيع يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، وعاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وطارق طنطاوى وحازم بدران، الرئيسان التنفيذيان، وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبون فى شركة بالم هيلز للتعمير، وفرق العمل من البنكين والشركة.

عقب التوقيع صرح يحيى أبوالفتوح بأن البنك الأهلى المصرى يولى أهمية خاصة لدعم شركات التنمية العقارية، ويحرص على دعم ومساندة المطورين العقاريين، مضيفاً أن عقد التمويل، الذى تبلغ قيمته 2.5 مليار جنيه، يأتى امتداداً لمشروعات القطاع العقارى التى يدعمها البنك، والتى تتماشى مع استراتيجيته فى دعم القطاعات الاقتصادية التى تنعكس نتائجها الإيجابية على الاقتصاد القومى.

وأشاد بدور فريق العمل من البنكين على إجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح بكفاءة عالية، وكذا بالتعاون المثمر من جانب بنكى الأهلى ومصر، الذى أسفر عن إتمام التمويل بنجاح، من خلال سبل التمويل المتعددة التى يوفرها البنكان سواء للأفراد من خلال تمويل الوحدات السكنية، أو للمطورين العقاريين بما يتناسب مع احتياجات الشرائح المختلفة.

من جانبه، أشاد عاكف المغربى بالتعاون الفعال من جانب البنكين، والذى أدى إلى ترتيب هذا التمويل المشترك، وبالدور الحيوى للقطاع المصرفى المصرى بشكل عام فى دعم الاقتصاد القومى، مؤكداً أن مشاركة بنك مصر فى هذا التمويل تعد استكمالاً لدوره الرائد فى دعم الاقتصاد المصرى، خاصة أن قطاع العقارات من ضمن أهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد المصرى، الذى ينعكس النهوض به على جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما يسهم فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة فى المدن الجديدة.

وأشار إلى إيمان بنك مصر بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، ويحرص على القيام بدوره الحيوى فى مساندة جميع الأنشطة التى تسهم فى خلق حياة أفضل للمواطن المصرى، خاصة توفير السكن الملائم للأفراد بهدف التخفيف عن كاهل جميع شرائح المجتمع، والارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك من خلال توفير البنك لسبل التمويل المتعددة للأفراد سواء بمنحهم تمويلاً للوحدات السكنية من خلال قروض التمويل العقارى، أو مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، وكذلك توفير التمويل اللازم للمطورين العقاريين بما يتناسب مع احتياجات الشرائح المختلفة، وذلك داخل نطاق المحافظات أو فى نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة للتخفيف من التكدس السكانى.

وقد عقَّب طارق طنطاوى، الرئيس التنفيذى المشارك والعضو المنتدب للشركة، قائلاً: «يسرنى الإعلان عن إبرام عقد القرض المشترك لصالح مشروع بالم هيلز - القاهرة الجديدة، الذى يعد أحد المشروعات الرئيسية للشركة، وسيعزز هذا التمويل الجديد الموقف المالى للمشروع ويدعم خطة الشركة لتسريع وتيرة أعمال التشييد والبناء والاستمرار فى عمليات التسليم المبكر للوحدات السكنية، وأود أن أشكر قيادات وفريق العمل ببنك مصر والبنك الأهلى المصرى على تعاونهم المثمر والمستمر مع بالم هيلز».

وجدد الإشادة بدور القطاع المصرفى فى الدعم المستمر للاقتصاد المصرى، وأن مشاركة بنك مصر والبنك الأهلى المصرى فى هذا القرض تعتبر استكمالاً لدورهما الرائد فى مساندة قطاع العقارات، الذى يعد من أكثر القطاعات المؤثرة والمهمة فى الاقتصاد المصرى.

من جانبه، أضاف شريف رياض، الرئيس التنفيذى لائتمان الشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى، أن نسبة البنك الأهلى المصرى من التمويل تبلغ 50%، فيما تبلغ حصة بنك مصر 50%، وبأجل زمنى يصل إلى 7.5 سنة لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية الإجمالية لإنشاء وإقامة مشروع عمرانى متكامل الخدمات «بالم هيلز - القاهرة الجديدة» على قطعة أرض بمساحة نحو 500 فدان فى موقع مميز للغاية بالقاهرة الجديدة.

كما أكد محمد خيرت، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، حرص بنك مصر على توفير التمويلات اللازمة لصالح شركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية مساهمة من البنك فى دفع عجلة التنمية داخل السوق العقارية المصرية باعتبار القطاع العقارى من أهم القطاعات ذات التأثير الإيجابى فى الاقتصاد المصرى.