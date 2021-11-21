عمر كمال يحقق 5.5 مليون مشاهدة بكليب «ضيعنا» في 10 أيام

حقق مؤدي المهرجانات عمر كمال، 5 ملايين ونصف مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات «يوتيوب» بكليبه الجديد «ضيعنا»، في 10أيام فقط.

وشارك «عمر» في الغناء بهذا الكليب المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، في أول تعاون بينهما، وهي من كلمات وألحان عمرو قطب، وتوزيع إسلام شيبسي.

وتقول كلمات الأغنيه

(شبعانين وعنينا مليانه

مش محتاجين من حد إعانه

واللي فجيبنا لو كان لينا

كان زمانا ملوك بأمانه

ضيعنا ياما كتير فلوس

لا تاكلها نار ولا حتي سوس

لا القرش علا فيوم مقامنا

ولا خلانا ع الناس ندوس عمر

احنا ملوك النزاهه واسألوأ علينا

يقولولكوا دولا بشوات المدينه

أبطال الجمهوريه

في الكرم والفنتظيه

ونزاهة الدنيا ديه

والشياكه فينا

ضيعنا خدعنا

بس انت ليه ليه دايما تيبعنا

ودعنى وسبنى

وانا اعمل ايه يا قلبى ف اللى خدعنى

كيشنا وبقششنا

علي غيرنا وروشنا

لا بخلنا يوم علي نفسنا

ولا يوم حوشنا

لو فاكر انت اخر قطعة وجوه قلبى سايب علامة

دنتا فراقك اصلا متعة احب اقولك بالسلامة

فلوس نطير ناس نطير

الدنيا اصلا مش هتسعنا

غاويين نفرفش مش طالبة نأفش ونرمى هم الدنيا ورانا

ضيعنا فرفشنا..ودراعنا عيشنا

الفضل يرجع للى فوق ول أكل عيشنا

كبرها عرضها..وف حقه فخمها

العضمة ليها رب يالى بتعظمها

احنا الدلع علاجنا وخدامين مزاجنا

وجيبنا اللى معالجنا واللى مفخم علينا

مخلناش عملنا كل اللى ف خيالنا

وكله بحر مالنا والقرش فيه شقينا

احنا لينا مش علينا ومحدش كاسر عنينا

ياما كتير ف فلوس رمينا رمينا

روقنا على حالنا…ريحنا يابا بالنا

طيبة قلوبنا مش نافعانا جابت اجلنا

انسونا فرقونا…ما كفاية حلونا

ضيعنا ياما عليكم كتير وانتوا تبيعونا)

عائلة سعودية تكرم عمر كمال بدرع وسيارة

أعلن مؤدي المهرجانات عمر كمال، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، تكريمه في السعودية ومنحة سيارة، حيث نشر صوره أثناء التكريم وعلق قائلا «وأما بنعمة ربك فحدث.. النهاردة بفضل الله تم تكريمى في السعودية.. مع عائلة (الشاطري) وتم منحى درع وسيارة (بنتلي) هدية.. وشكرا من كل قلبى على التكريم والاستقبال والضيافة طول إقامتى في المملكة».